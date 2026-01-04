Treinador do Brasil cita fator ansiedade após derrota do Brasil na Kings League Nations

“A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O time da Espanha é muito qualificado. Acho que um pouquinho da ansiedade da estreia atrapalhou. Nosso time estava muito ansioso. A gente até começou bem no escalonado, mas o cartão influenciou também o escalonado. E a gente errou aonde nós sabíamos que nós éramos muito fortes que era no dado. Então o jogo escapou um pouquinho ali”, explicou o treinador.

A Seleção Brasileira começou sua caminhada na Kings League Nations com um revés. Neste sábado (03/1), o Brasil foi superado pela Espanha por 7 a 3 , na Trident Arena, em Guarulhos, em duelo válido pela primeira rodada da competição. Após a partida, o técnico Dudu Oliveira analisou o desempenho da equipe, destacou fatores que influenciaram o resultado e reforçou a confiança em uma recuperação ao longo do campeonato.

Apesar da derrota elástica, o comandante brasileiro tratou de minimizar o impacto do resultado, lembrando que a competição ainda está no início e que o objetivo segue intacto.

“Mas é levantar a cabeça, tem muito campeonato. A gente fala que veio para jogar seis jogos, mas vamos ter que jogar sete. E pode ter certeza que no dia 17 a gente vai estar lá no Allianz”, afirmou, projetando a sequência da Seleção no torneio.

Próximos compromissos na Kings League Nations

Assim, com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do Grupo D, somando três pontos. Aliás, a chave ainda conta com Catar e Peru, que se enfrentam neste domingo (04/1) e completam a rodada inaugural.

O Brasil volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (08/1), quando encara o Catar, às 19h (de Brasília), em partida considerada decisiva para as pretensões da equipe na fase de grupos. Já a Espanha retorna à ação na terça-feira (06/1), no mesmo horário, diante do Peru.