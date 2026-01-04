São Paulo x Maruinense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

São Paulo x Maruinense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15Atual campeão da competição, Tricolor encara time de Sergipe pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo inicia a defesa do título. Afinal, neste domingo (4), a equipe comandada por Allan Barcelos encara o Maruinense, de Sergipe, às 11h, em Sorocaba, pela primeira rodada da Copinha. O prélio é válido pelo Grupo 19 da competição.
A Voz do Esporte acorda cedo para ficar de prontidão para narrar o embate, ao vivo, a partir de 10h15 (horário de Brasília). Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra. Thiago Hugoline oferece suporte nos comentários. Por fim, o intrépido Will Ferreira cuida das reportagens da partida.