São Paulo estreia com vitória e golaço olímpico na Copinha

São Paulo estreia com vitória e golaço olímpico na CopinhaAtual campeão, Tricolor bate o Maruinense (SE), em Sorocaba, por 2 a 0, pela primeira rodada do Grupo 19; gols foram de Tetê e Paulinho
O atual campeão São Paulo estreou com pé direito na Copinha 2026. Neste domingo (4/1), na abertura do Grupo 19, o Tricolor paulista venceu o estreante Maruinense (SE) por 2 a 0, no estádio Municial Walter Ribeiro, em Sorocaba, com direito a golaço olímpico de Tetê. Paulinho, já no fim, selou o resultado. Antes do apito final, xingamentos da torcida são-paulina para o presidente Julio Casares.
Assim, o São Paulo já inicia a campanha rumo ao hexa na liderança da chave, com três pontos. O time sergipano, por sua vez, fica na lanterna, ainda sem pontuar. Real Soccer (SP) e Independente-PA ficam nas posições intermediárias, com um ponto cada, após empate por 0 a 0, na manhã deste domingo.
Gol olímpico marca vitória do São Paulo
Bem ao estilo Copinha, o jogo começou atrasado em dez minutos por conta de um furo na rede de uma das metas. Quando a bola rolou, praticamente só deu São Paulo. Primeiro, o goleiro Luan precisou operar grande defesa em chute de Paulinho, logo aos 10′. Já aos 21′, Igor Felisberto bateu falta com violência, acertando, assim, a trave esquerda.
E, aos 33′, saiu o primeiro gol do São Paulo. Tetê foi para a cobrança de escanteio e bateu direito, surpreendendo Luan e fazendo, dessa forma, um golaço olímpico. A equipe paulista, na etapa final, seguia em busca de ampliar a vantagem, até por conta de o saldo de gols poder servir como critério de desempate no fim do grupo. Assim, em mais um escanteio, o decisivo Paulinho apareceu para fazer 2 a 0. Aos 40′, cruzamento de Pedro Ferreira, e o camisa subiu livre para cabecear para o chão, superando Luan e fechando a conta em Sorocaba.
Próximos passos
Os times voltam a campo já na quarta-feira (7/1) para a segunda rodada. Enquanto o São Paulo pega o Independente-PA, às 15h (de Brasília), o Maruinense encara o Real Soccer (de Sorocaba), às 17h15. Já a terceira rodada será no dia 10. Será quando o Tricolor enfrenta o Real Soccer, às 18h30, e os sergipanos medem força contra o Independente, às 16h15.