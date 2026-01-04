Santos x Real Brasília, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Peixe estreia na competição contra equipe de Brasília e tenta somar primeiros três pontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também vai enfrentar na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha todos os detalhes do cotejo, ao vivo, a partir de 18h45, horário de Brasília. Gabriel Belmonte comanda a transmissão ao vestir a camisa 10 da narração. Thiago Hugolini assume a bronca nos comentários. Por fim, David Silva fica com o microfone da reportagem.