Santos pode fechar patrocínio histórico após saída da 7K

O Santos vai mudar de patrocinador máster. O contrato com a 7K foi encerrado, e a diretoria do Peixe está no mercado em busca de novas possibilidades. Aliás, Neymar e o pai vão contribuir com a assessoria. Uma das possibilidades é a casa de apostas Betano. A jornalista que faz a cobertura diária do Peixe, Gabriela Arantes, informou inicialmente. A empresa está disposta a pagar R$ 70 milhões por temporada para colocar sua marca na principal parte do uniforme santista. O assunto, contudo, ainda não está fechado. Outras propostas podem chegar.
Vale ressaltar que a possibilidade da Betano representa um crescimento nos valores do uniforme do Santos. Afinal, a 7K pagava R$ 54 milhões por temporada. O fim do contrato entre a empresa e o Peixe foi anunciado na noite da última sexta-feira (2), em comum acordo, conforme comunicado divulgado pelo clube.
O departamento de marketing do Santos, aliás, terá de trabalhar com foco nas próximas semanas. Isso porque, além de não contar mais com a 7K, a tendência é que Havan e Viva Sorte também não permaneçam com o fim do vínculo contratual.
Gabigol faz primeiro treino no Santos
O atacante Gabigol já participou do primeiro treino com a camisa do Santos. A atividade aconteceu neste sábado (3), no CT Rei Pelé. Gabriel retornou ao Peixe após oito temporadas longe. Aliás, o atleta sempre deixou claro seu desejo de voltar ao clube. Gabigol disputou 210 jogos pelo clube, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).
Os dois últimos anos, contudo, foram de queda na carreira do jogador. De ídolo do Flamengo, ele passou a figurar mais entre os reservas. No clube carioca, ele ficou entre 2019 e 2024 e conquistou duas Copas Libertadores (2019 e 2022), além de dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas (2022 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2020) e foi tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).
No Cruzeiro, todavia, a queda foi ainda mais clara: de uma apresentação para mais de 40 mil torcedores no Mineirão, passou ao banco de reservas. Agora, ele foi emprestado sem custos ao Peixe, na expectativa de recuperar sua condição de grande jogador.
