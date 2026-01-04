Santos pode fechar patrocínio histórico após saída da 7K

Santos tem proposta da Betano e valores chamam atenção. Proposta ainda não está fechada e Peixe ainda pode negociar

O Santos vai mudar de patrocinador máster. O contrato com a 7K foi encerrado, e a diretoria do Peixe está no mercado em busca de novas possibilidades. Aliás, Neymar e o pai vão contribuir com a assessoria. Uma das possibilidades é a casa de apostas Betano. A jornalista que faz a cobertura diária do Peixe, Gabriela Arantes, informou inicialmente. A empresa está disposta a pagar R$ 70 milhões por temporada para colocar sua marca na principal parte do uniforme santista. O assunto, contudo, ainda não está fechado. Outras propostas podem chegar.

Vale ressaltar que a possibilidade da Betano representa um crescimento nos valores do uniforme do Santos. Afinal, a 7K pagava R$ 54 milhões por temporada. O fim do contrato entre a empresa e o Peixe foi anunciado na noite da última sexta-feira (2), em comum acordo, conforme comunicado divulgado pelo clube.

O departamento de marketing do Santos, aliás, terá de trabalhar com foco nas próximas semanas. Isso porque, além de não contar mais com a 7K, a tendência é que Havan e Viva Sorte também não permaneçam com o fim do vínculo contratual.

Gabigol faz primeiro treino no Santos

O atacante Gabigol já participou do primeiro treino com a camisa do Santos. A atividade aconteceu neste sábado (3), no CT Rei Pelé. Gabriel retornou ao Peixe após oito temporadas longe. Aliás, o atleta sempre deixou claro seu desejo de voltar ao clube. Gabigol disputou 210 jogos pelo clube, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

Os dois últimos anos, contudo, foram de queda na carreira do jogador. De ídolo do Flamengo, ele passou a figurar mais entre os reservas. No clube carioca, ele ficou entre 2019 e 2024 e conquistou duas Copas Libertadores (2019 e 2022), além de dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas (2022 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2020) e foi tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).