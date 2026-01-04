Santos atropela o Real Brasília na estreia da Copinha com show de Mateus Xavier

Meninos da Vila goleiam por 3 a 0 em São Carlos; camisa 11 marca dois gols e dá show no primeiro tempo / Crédito: Jogada 10

Os Meninos da Vila iniciaram a caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 com o pé direito e uma exibição de gala. Em uma tarde inspirada no Estádio Luisão, em São Carlos, o Santos goleou o Real Brasília por 3 a 0, confirmando o favoritismo e assumindo a liderança do Grupo 16. O destaque absoluto da partida foi o atacante Mateus Xavier, que comandou o show alvinegro no primeiro tempo com dois gols em um intervalo de três minutos, incluindo uma pintura por cobertura. O Peixe não deu chances para o nervosismo da estreia e definiu o jogo rapidamente. Logo aos 7 minutos, a defesa do Real Brasília falhou na saída de bola, o zagueiro Jhuan se atrapalhou e o presente caiu nos pés de Mateus Xavier. Com frieza e categoria, o camisa 7 percebeu o goleiro Gabriel Faria adiantado e tocou por cobertura para abrir o placar com um golaço. O ímpeto santista continuou avassalador e, apenas três minutos depois, veio o segundo golpe. Novamente aproveitando um erro defensivo, Bernardo serviu Mateus Xavier, que tocou na saída do arqueiro para ampliar.

Domínio absoluto do Santos A superioridade técnica e física do Santos foi evidente durante toda a partida. O time ainda poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, mas o atacante Rafael Freitas desperdiçou um pênalti aos 17 minutos, acertando o travessão após boa jogada individual de Lira. O Real Brasília, atordoado, pouco ameaçou a meta defendida por Falcão, criando sua melhor chance apenas em uma cobrança de falta que exigiu boa defesa do goleiro santista. No segundo tempo, o técnico dos Meninos da Vila aproveitou para rodar o elenco, realizando quatro substituições de uma só vez aos 11 minutos. O ritmo caiu um pouco, mas o controle permaneceu total. Já na reta final, aos 40 minutos, o goleiro Gabriel cometeu um pênalti infantil ao sair mal do gol e derrubar Pedro Assis na área. O próprio Pedro Assis cobrou deslocando o adversário e fechou a conta em 3 a 0. Por fim, com o resultado, o Santos soma seus primeiros 3 pontos e lidera a chave pelo saldo de gols. O Real Brasília está na lanterna.

