Real Madrid se impõe e goleia Betis com brilho de Gonzalo García e Rodrygo

Real Madrid se impõe e goleia Betis com brilho de Gonzalo García e RodrygoEspanhol anota um hat-trick, enquanto brasileiro faz duas assistências na vitória por 5 a 1, no Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol
Com uma vitória imponente, o Real Madrid segue à caça do líder Barcelona. Neste domingo (4), o clube merengue goleou o Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Gonzalo García, concorrente de Endrick no ataque, brihou e anotou um hat-trick no duelo. Asencio e Fran García anotaram os outros gols. Além disso, o meia Rodrygo fez duas assistências e foi um dos destaques. Cucho Hernández descontou para os verde-brancos, mas sem reação para buscar um resultado menos humilhante.
Com o resultado, o Real Madrid agora soma 45 pontos na segunda posição, quanto a menos que o líder Barcelona. Do outro lado, o Betis está na sexta colocação, com 28 pontos.
Como foi a goleada do Real Madrid sobre o Betis
O Real Madrid foi dominante e saiu com a vitória no primeiro tempo. Teve mais volume, foi superior no número de finalizações (9 a 5) e na posse de bola (57%). Gonzalo García, assim, abriu o placar após cabecear cruzamento perfeito de Rodrygo na bola parada. O time merengue, aliás, poderia fazer mais gols, mas pecou na pontaria. No fim da etapa inicial, o Betis ainda teve oportunidades de empates, porém sem sucesso.
Na segunda etapa, o clube merengue foi mais incisivo e já encaminhou a vitória. Aos quatro minutos, Gonzalo García recebeu ótima bola de Valverde, dominou no peito e fez um golaço no Bernabéu. Pouco tempo depois, Rodrygo cobrou escanteio, e Asencio colocou a bola no fundo da rede para ampliar a diferença. Depois disso, o Real procurou manter o controle do jogo, mas vacilou na marcação. Ruibal lançou, Cucho saiu nas costas de Asencio e driblou Courtois duas vezes antes de marcar. Apesar disso, o Real não se abateu e transformou a vitória em goleada. Rüdiger, aliás, fez lindo lançamento para Arda Güler, que cruzou rasteiro para Gonzalo García fazer de letra. Um golaço. Mesmo com a goleada, os Merengues ainda fizeram o quinto, aos 47 minutos. Valverde cruzou na medida, e Fran García chegou para finalizar de primeira. Uma vitória imponente.
Próximos jogos
O Real Madrid agora irá viajar para a Arábia Saudita. Na quinta-feira (8), às 17h (de Brasília), os merengues enfrentam o Atlético de Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha. No sábado (10), às 10h, o Real Betis visita o Oviedo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.
Campeonato Espanhol – Rodada 18
Sexta-feira (2)
Rayo Vallecano 1 x 1 Getafe
Sábado (3)
Celta 4×1 Valencia
Osasuna 1 x 1 Athletic Bilbao
Elche 1 x 3 Villarreal
Espanyol 0 x 2 Barcelona
Domingo (4)
Sevilla 0 x 3 Levante
Real Madrid 5 x 1 Betis
14h30 – Alavés x Real Oviedo
14h30 – Mallorca x Girona
17h – Real Sociedad x Atlético de Madrid