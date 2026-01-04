PSG bate Paris FC e continua na cola do líder Lens no Campeonato Francês

Doué e Dembelé fazem os gols da vitória (2 a 1) no Parc des Princes; Paris Saint-Germain, com 39 somados, segue vice-líder a um ponto do rival

Com o triunfo em casa, o Paris Saint-Germain chega a 39 pontos, permanecendo na vice-liderança. Além disso, mantém a mesma diferença do início da rodada para o Lens, que triunfou na rodada e segue no topo com apenas um ponto de vantagem . O Paris FC, por outro lado, estaciona nos 16 pontos, na 15ª posição, e continua próximo da zona de rebaixamento.

O PSG manteve sua perseguição ao líder do Campeonato Francês. Afinal, venceu o Paris FC por 2 a 1 neste domingo (4), no Parc des Princes, pela 17ª rodada. O time comandado por Luis Enrique contou com gols de Doué e Dembelé, e Geubbels descontou para os visitantes.

O jogo

O ritmo esteve acelerado na primeira etapa e, aos 26 minutos, o PSG teve pênalti assinalado após o brasileiro Otávio derrubar Doué. Contudo, após revisão do VAR, o árbitro anulou a marcação e apontou falta fora da área, sem maiores consequências na cobrança. Pouco depois, aos 30′, Mayulu arriscou finalização dentro da área mesmo sem ângulo, e obrigou o goleiro Trapp a espalmar antes da defesa afastar o perigo.

O gol dos anfitriões era questão de tempo, tanto que saiu pouco antes do intervalo. Fabián Ruiz, aos 44′, fez belo passe em profundidade para Doué, a zaga do Paris FC falhou na interceptação. O atacante francês ficou cara a cara com o goleiro para concluir com precisão e abrir o placar.

O cenário mudou no começo do segundo tempo, visto que o Paris FC reagiu rapidamente. Logo aos três minutos, Zabarnyi derrubou Gory dentro da área e o árbitro, após checagem no VAR, confirmou o pênalti. Na cobrança, Geubbels bateu firme no canto direito e empatou o confronto.

Mas a resposta do PSG não tardou: apenas dois minutos depois, Dembelé aproveitou jogada ofensiva e recolocou os donos da casa em vantagem. Com intensidade de ambos os lados e decisões importantes do VAR, o clássico parisiense terminou com vitória do PSG, que segue firme na luta pela liderança da Ligue 1