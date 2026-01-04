Porto vence Santa Clara com gol bizarro e dispara na liderança do Português

Porto vence Santa Clara com gol bizarro e dispara na liderança do PortuguêsErro inacreditável do goleiro Gabriel Batista decide o jogo nos Açores; Dragão abre sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Sporting
O FC Porto deu mais um passo rumo ao título nacional na tarde deste domingo (4). Em uma partida decidida por um lance absolutamente insólito, os Dragões venceram o Santa Clara por 1 a 0, no Estádio de São Miguel, nos Açores. A vitória magra garantiu três pontos fundamentais para a equipe comandada por Francesco Farioli, que soube capitalizar o tropeço do segundo colocado para consolidar sua hegemonia na tabela. Com o resultado, o Porto alcançou a marca de 49 pontos e abriu uma vantagem confortável de sete pontos sobre o vice-líder Sporting, além de manter dez pontos de distância para o Benfica, o terceiro colocado.
O equilíbrio da partida foi quebrado de forma inacreditável logo no início do segundo tempo. Aos 50 minutos, o goleiro do Santa Clara, Gabriel Batista, protagonizou o lance que definiu o confronto. Ao tentar repor a bola em jogo com as mãos, o arqueiro entregou a posse de presente nos pés do atacante Samu. O artilheiro espanhol não desperdiçou a “oferta” e apenas teve o trabalho de empurrar a bola para a baliza deserta, inaugurando o marcador.
Jogo truncado e reforço na cidade
Antes do gol fatídico, o duelo foi marcado por muita disputa e pouca inspiração ofensiva. A primeira etapa terminou sem gols e com escassas oportunidades claras para ambos os lados, refletindo a dificuldade dos visitantes em furar o bloqueio. O destaque negativo ficou por conta de um problema físico no elenco portista. Ainda aos 28 minutos, o lateral Francisco Moura sentiu dores na virilha e precisou ser substituído pelo jovem Alberto, gerando preocupação para a sequência da temporada.
Na reta final, o Santa Clara tentou reagir, mas esbarrou na falta de pontaria de seus atacantes, como no lance em que Gabriel Silva disparou para fora. Enquanto o time suava em campo para segurar o resultado, a torcida portista recebia boas novas fora dele. O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro nesta tarde, aumentando a expectativa de reforço de peso para a defesa azul e branca nas próximas rodadas. Assim sendo, o Porto fecha a rodada com a liderança isolada e o moral elevado.
Campeonato Português Rodada 17
Sexta (3)
Gil Vicente 1 x 1 Sporting
Vitória 2 x 1 Nacional
Sábado (4)
Tondela 3 x 1 Arouca 1
Benfica 3 x 1 Estoril
Amadora 3 x 3 Braga
AVS 0 x 2 Moreirense
Domingo (5)
Rio Ave 3 x 1 Casa Pia
Santa Clara 0 x 1 Porto
Segunda (6)
Alverca x Famalicão