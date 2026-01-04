Porto vence Santa Clara com gol bizarro e dispara na liderança do Português

O FC Porto deu mais um passo rumo ao título nacional na tarde deste domingo (4). Em uma partida decidida por um lance absolutamente insólito, os Dragões venceram o Santa Clara por 1 a 0, no Estádio de São Miguel, nos Açores. A vitória magra garantiu três pontos fundamentais para a equipe comandada por Francesco Farioli, que soube capitalizar o tropeço do segundo colocado para consolidar sua hegemonia na tabela. Com o resultado, o Porto alcançou a marca de 49 pontos e abriu uma vantagem confortável de sete pontos sobre o vice-líder Sporting, além de manter dez pontos de distância para o Benfica, o terceiro colocado.

O equilíbrio da partida foi quebrado de forma inacreditável logo no início do segundo tempo. Aos 50 minutos, o goleiro do Santa Clara, Gabriel Batista, protagonizou o lance que definiu o confronto. Ao tentar repor a bola em jogo com as mãos, o arqueiro entregou a posse de presente nos pés do atacante Samu. O artilheiro espanhol não desperdiçou a “oferta” e apenas teve o trabalho de empurrar a bola para a baliza deserta, inaugurando o marcador.