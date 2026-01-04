Palmeiras x Monte Roraima (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do tri, Crias da Academia estreiam na Copinha contra o time de Roraima na Arena Barueri / Crédito: Jogada 10

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, começa para um bicampeão nesta segunda-feira (5). O Palmeiras enfrenta o Monte Roraima às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O confronto marca a abertura do Grupo 27 e o início da caminhada do Verdão em busca de sua terceira taça na competição. O time alviverde joga em Barueri pelo terceiro ano consecutivo e conta com um elenco experiente, incluindo 12 remanescentes da edição passada e atletas que já treinaram com Abel Ferreira. Do outro lado, o Monte Roraima tem a difícil missão de estrear contra um dos favoritos ao título logo na primeira rodada.

Onde assistir A partida entre Palmeiras e Monte Roraima, pela 1ª rodada da Copinha, terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube). Como chegam Palmeiras e Monte Roraima O Palmeiras chega para a competição com o status de uma das bases mais fortes do país. O técnico Lucas Andrade tem à disposição jogadores que já vivenciaram o ambiente profissional, como o zagueiro Benedetti e os meio-campistas Erick Belé e Larson. O goleiro Aranha também é destaque. O objetivo é claro: conquistar o tricampeonato da Copinha. O Monte Roraima inicia sua trajetória sabendo do tamanho do desafio. A equipe do Norte do país tenta surpreender o gigante paulista para ganhar moral no grupo, que ainda conta com Batalhão-TO e Remo. A estratégia deve ser de cautela defensiva para tentar explorar os contra-ataques na estreia. Regulamento da Copinha-2026 A Copinha tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

