Palmeiras anuncia a chegada de Marlon Freitas, ex-Botafogo

Em uma das principais transferências no mercado nacional, ex-capitão do Glorioso chega para contrato até 2028 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras anunciou na manhã deste domingo (4/1) a contratação do volante Marlon Freitas, agora ex-Botafogo. Aos 30 anos, o experiente jogador assinou, assim, até o fim de 2028. O acordo entre os clubes prevê a compra de 100% dos direitos econômicos por 6 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 33 milhões na cotação atual. Ao site oficial do Verdão, o volante celebrou o acordo firmado. “Primeiro é agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo o que Ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, estou muito feliz de estar aqui e fazer parte da família Palmeiras. Tenho convicção de que esse casamento já deu certo, tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. Estou muito feliz, então agora é desfrutar de cada momento vestindo a camisa do Palmeiras. Ansioso de poder jogar no Allianz Parque com a torcida, conhecer meus companheiros, os funcionários, como o clube funciona. Todos falaram muito bem, estou muito feliz de estar aqui e só tenho de agradecer a Deus por tudo”, afirmou.

LEIA MAIS: Palmeiras encaminha empréstimo de Micael para clube em que atua Lionel Messi Marlon Freitas era o capitão do Botafogo No Botafogo desde 2023, era considerado um dos pilares técnicos e de liderança da equipe carioca, com boa mobilidade, lançamentos e passes entrelinhas. Ao todo, aliás, disputou 186 jogos e marcou cinco gols. Na temporada 2025, Marlon Freitas fez 59 partidas, sendo 56 delas como titular, com um gol e cinco assistências. Dessa forma, ele venceu a Libertadores e o Brasileirão de 2024 pelo clube de General Severiano. “Consigo exercer essa função de líder, tento ajudar da melhor forma possível e aprender também. Tenho certeza de que vou aprender muito com meus companheiros, com a comissão, com todos. Tento ajudar os mais novos também, faço isso principalmente nos últimos três anos porque eu tive dificuldade quando subi da base e sei da importância de ter um jogador experiente ao lado para orientar”, analisou o volante. Marlon Freitas fala de Abel Ferreira Primeiro reforço confirmado pelo Verdão para a temporada de 2026, Marlon Freitas comentou também sobre o contato que teve com o técnico Abel Ferreira e a alegria de sua família quando soube que ele se juntaria ao Palmeiras.