Neymar revela drama após lesão e quase desistiu da carreira

Após lesão no jogo contra o Mirassol, Neymar chegou a falar com o pai que não queria mais jogar futebol

Neymar, pensou em desistir do futebol após uma lesão na temporada 2025. A revelação feita pelo próprio pai do jogador. O atleta foi decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro e contribuiu para a permanência do Peixe na Série A do torneio nacional. Contudo, após machucar o joelho no jogo contra o Mirassol, o jogador chegou a dizer ao pai que não aguentava mais.

“Cheguei na casa do meu filho e perguntei como ele estava. Aí, ele já chega e me diz: “Ah, não aguento mais, vamos operar. Mas pai, nem sei se vale a pena operar, pra mim já deu”. Na hora que ele fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim: “Po, já deu? Então para que vamos operar? Se você quiser operar para focar na sua recuperação e ficar bem, eu estou com você. Falta muito pouco, são só seis meses.” Ele vai para o jogo e a gente torcendo para nada dar errado. Ai, ele vai lá, faz o gol e olha para mim. Vou te dizer que foi incrível”, disse o pai em entrevista ao canal “Rafa Tecla T – Experiências reais”.

Após o Campeonato Brasileiro, Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Assim, deve ficar ausente dos jogos do Santos no início do Campeonato Paulista. Fora das quatro linhas, ele tem sido importante para o Peixe. Afinal, viabiliza parceiros, por exemplo, para a reforma de espaços no vestiário da Vila Belmiro e dos centros de treinamento da base.

Neymar: o mais buscado do futebol brasileiro no Google

O atacante Neymar conquistou recentemente um prêmio inusitado, superando nomes importantes. O craque do Peixe foi o jogador do futebol brasileiro mais pesquisado no Google ao longo de 2025. Os dados foram levantados com apoio do Google Trends. O camisa 10 superou nomes como Kaio Jorge, Arrascaeta, Memphis Depay e Vitor Roque. O pico, aliás, ocorreu entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, período em que Neymar negociava seu retorno ao Santos. No dia 31 de janeiro, o clube paulista oficializou a contratação.

