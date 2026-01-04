Negociação do Corinthians por Maycon trava; saiba motivo

Timão tinha acerto verbal com Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para compra de meio-campista, mas tempo de contrato impede avanço

O clube da Ucrânia aceitou liberar o meio-campista sem custos ao Corinthians, porém deseja ficar com 50% de uma futura transferência. Nesse cenário, o Shakhtar insiste que o vínculo de Maycon com o Timão seja até o fim de 2028, para aumentar as chances de retorno financeiro em uma eventual venda.

O Corinthians tinha encaminhado anteriormente a permanência de Maycon , porém o futuro do meio-campista voltou a ficar indefinido. A situação, afinal, mudou com o desejo do Timão de reduzir a duração do contrato de três para dois anos. O Shakhtar Donetsk, detentor dos direitos do jogador, aceita fechar o acordo apenas se o vínculo for válido até o fim de 2028. A informação é do “ge”.

Assim, o tempo de contrato é o único detalhe que impede a negociação de avançar positivamente. Anteriormente, as partes já haviam chegado a um acordo verbal, encaminhando a permanência do atleta no clube paulista.

Com esta exigência do clube ucraniano, a diretoria corintiana voltou atrás no acordo feito com o staff do jogador e passou a querer um contrato por apenas duas temporadas. O histórico de lesões na carreira pesou a decisão do Corinthians.

Dívidas

O Corinthians, aliás, foi condenado pela Fifa em fevereiro de 2025, em processo que corre na Corte Arbitral do Esporte (CAS), por uma dívida com o clube ucraniano. O Timão terá de pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões na cotação atual) no processo.

Este, aliás, é apenas mais um dos problemas financeiros. O clube ainda enfrenta transfer ban da Fifa por uma dívida de 6,5 milhões de dólares (R$ 36,2 milhões na cotação atual) com o Santos Laguna (México). A punição é referente à transferência do zagueiro Félix Torres. O Timão também sofre restrição da CBF por atraso em parcela paga à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas).