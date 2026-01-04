Napoli vai até Roma e vence a Lazio pelo Italiano

Assim, os napolitanos chegaram aos 37 pontos, apenas um atrás do líder Milan. A Inter de Milão, que soma 36 pontos, ainda joga na rodada e pode ultrapassá-los, reassumindo a primeira colocação. Já a Lazio lamenta o resultado, que a faz permanecer com 24 pontos e cair para o nono lugar. Caso vencesse, encostaria no Top 6, posições que garantem vaga nas competições europeias.

O Napoli não desgruda dos primeiros lugares no Campeonato Italiano. Afinal, na manhã deste domingo, 4/1, o atual campeão da Serie A foi até Roma e venceu a Lazio por 2 a 0 no Estádio Olímpico. O jogo foi válido pela 18ª rodada, e os gols saíram no primeiro tempo, marcados por Spinazzola e Rrahmani, ambos com assistências de Politano, o melhor em campo, que se entendeu muito bem com David Neres. Os dois atuaram pelo lado direito.

O Napoli fez um primeiro tempo de muita efetividade, além disso, teve mais posse de bola e finalizações. Dessa forma, nem parecia que era a Lazio quem jogava em casa. Ao fim, da primeira etapa, os donos da casa foram para o intervalo atrás do placar, já que tiveram apenas 30% de posse de bola e um único chute a gol, longe do alvo, em contraste com as seis finalizações dos napolitanos. Assim, não por acaso, o time visitante saiu na frente.

Primeiramente, Spinazzola abriu o placar ao concluir um cruzamento da direita feito por Politano, aos 13 minutos, chutando com força, sem dar chances ao goleiro Provedel. Em seguida, Rrahmani ampliou ao marcar de cabeça após falta levantada na área, novamente cobrada por Politano.

No segundo tempo, o Napoli administrou o resultado, enquanto a Lazio seguia atuando de forma cautelosa. Com isso, a torcida se mostrou nervosa, pois esperava um time mais ousado jogando em casa. Ainda assim, o Napoli quase ampliou em uma cabeçada de Elmas, que passou raspando. Na reta final, a Lazio ficou com dez jogadores, após a expulsão de Noslin, que já havia recebido cartão amarelo. Logo depois, mais expulsões marcaram o jogo: Marusic, da Lazio, e Mazzocchi, do Napoli, trocaram empurrões e levaram cartão vermelho direto. Por fim, apenas nos acréscimos a Lazio teve uma chance real, quando Guendouzi acertou a trave.