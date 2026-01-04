Mirassol anuncia atacante com passagens por Palmeiras e Real Madrid como reforço

Mirassol anuncia atacante com passagens por Palmeiras e Real Madrid como reforçoRodrigo Rodrigues, de 25 anos, se juntará a outros dois nomes anunciados pelo clube paulista neste fim de semana de olho na temporada 2026
O Mirassol oficializou neste domingo (4) a contratação do atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos, para a temporada de 2026. Ele defendeu o Operário-PR na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, totalizando, portanto, 49 partidas, sete gols e uma assistência.
Formado nas categorias de base do Grêmio Novorizontino, do interior paulista, o novo reforço do Leão também passou pelo Palmeiras em 2017. Depois, ele se transferiu para a Espanha, onde atuou pelo Real Madrid Castilla e pela equipe sub-19 dos merengues.
Durante sua trajetória internacional, o atacante brasileiro defendeu por empréstimo as cores do Talavera, adversário recente do Real Madrid na Copa do Rei, e no Valencia Mestalla, equipe que disputa a quarta divisão espanhola.
A chegada de Rodrigo Rodrigues faz parte de uma movimentação intensa do Mirassol no mercado. Além dele, o clube anunciou neste fim de semana o meio-campista Yuri Lara. Dias antes, já havia confirmado o atacante André Luis e a renovação de contrato do goleiro Walter, consolidando um elenco competitivo para os desafios da temporada.
