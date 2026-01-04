Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado da bola: mais novidades deste sábado (3)

Contratações, clubes que se aproximaram dos reforços e caras novas pintando na área. Dia também foi agitado no vaivém
Em dia de tensões geopolíticas por conta do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, o mercado da bola também esteve bastante agitado. Houve contratações, clubes que se aproximaram dos reforços e caras novas pintando na área. Confira, então a segunda edição do veivém de sábado (3).

Reforço de alta hierarquia

O São Paulo acertou a segunda contratação para a temporada 2026. O Tricolor Paulista anunciou a chegada do goleiro Coronel, de 29 anos. O arqueiro, afinal, estava no New York Red Bulls (EUA). Nascido no Brasil e também com cidadania paraguaia, o atleta acumula convocações para a seleção do Paraguai e chega ao São Paulo com contrato válido até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de cumprimento de metas.

A operação não tem custo de transferência para o São Paulo, uma vez que o vínculo do arqueiro com o clube norte americano se encerrou ao término de 2025. Desta forma, o Tricolor passa a ser detentor de 100% dos direitos econômicos de Coronel.

Está difícil

Um possível retorno do volante Fernando ao Inter ficou mais distante. As duas partes conversaram e as negaciações travaram na parte financeira. Os valores solicitados pelo jogador não estão próximos àquilo que o Colorado está disposto a pagar.

Além do Inter, Fernando recebeu sondagens de outros clubes do Brasil, além do Galatasaray. Entretanto, o jogador não tem interesse em deixar o país. A intenção do volante é definir o seu futuro até o dia 20 de janeiro, antes do retorno do Brasileirão.

Fluminense insiste por Hulk

O Fluminense segue avançando pela contratação do atacante Hulk, do Atlético. As conversas do clube com o staff do jogador avançaram nos últimos dias, ampliando o otimismo nas Laranjeiras por contar com o craque para 2026.

O Galo, no entanto, ainda não deu o sinal verde, segundo informações deste sábado (3/1) do jornalista Victor Lessa. Dessa forma, a negociação está estagnada, com o Fluminense ficando em compasso de espera. Com os representantes do jogador, tudo certo, faltando somente o convencimento ao Atlético. O Galo ainda deve valores ao atleta, vale lembrar.

Hola.. ¿Qué tal?”

Atacante pelos lados do campo, Villalba desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na noite deste sábado (3). O jogador, ex-Nacional-URU, neste fim de semana, assinará, assim, contrato com o Botafogo. Antes do Natal, ele fez e passou nos exames médicos. Nas primeiras palavras, o reforço charrúa entendeu o tamanho do Mais Tradicional.

Villalba chega ao Mais Tradicional por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões), incluindo bônus e metas futuras. O zagueiro Riquelme, ex-Sport, é outro reforço. Mas este deve ficar no sub-20.

