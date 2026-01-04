Mercado da bola: mais novidades deste sábado (3)

Contratações, clubes que se aproximaram dos reforços e caras novas pintando na área. Dia também foi agitado no vaivém / Crédito: Jogada 10

Em dia de tensões geopolíticas por conta do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, o mercado da bola também esteve bastante agitado. Houve contratações, clubes que se aproximaram dos reforços e caras novas pintando na área. Confira, então a segunda edição do veivém de sábado (3). Reforço de alta hierarquia O São Paulo acertou a segunda contratação para a temporada 2026. O Tricolor Paulista anunciou a chegada do goleiro Coronel, de 29 anos. O arqueiro, afinal, estava no New York Red Bulls (EUA). Nascido no Brasil e também com cidadania paraguaia, o atleta acumula convocações para a seleção do Paraguai e chega ao São Paulo com contrato válido até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de cumprimento de metas.

A operação não tem custo de transferência para o São Paulo, uma vez que o vínculo do arqueiro com o clube norte americano se encerrou ao término de 2025. Desta forma, o Tricolor passa a ser detentor de 100% dos direitos econômicos de Coronel. Está difícil Um possível retorno do volante Fernando ao Inter ficou mais distante. As duas partes conversaram e as negaciações travaram na parte financeira. Os valores solicitados pelo jogador não estão próximos àquilo que o Colorado está disposto a pagar. Além do Inter, Fernando recebeu sondagens de outros clubes do Brasil, além do Galatasaray. Entretanto, o jogador não tem interesse em deixar o país. A intenção do volante é definir o seu futuro até o dia 20 de janeiro, antes do retorno do Brasileirão. Fluminense insiste por Hulk O Fluminense segue avançando pela contratação do atacante Hulk, do Atlético. As conversas do clube com o staff do jogador avançaram nos últimos dias, ampliando o otimismo nas Laranjeiras por contar com o craque para 2026.