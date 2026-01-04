Mercado da bola: mais novidades deste domingo (4): Botafogo monopoliza

Medina pode ser a principal contratação do Botafogo nesta janela. Mas Savarino pode sair e De Paula não deve voltar mais / Crédito: Jogada 10

O Botafogo monopolizou o noticiário do mercado da bola na tarde/noite domingo e pautou a imprensa esportiva. O clube alvinegro se movimenta para pagar o transfer ban e anunciar reforços. Mas também está de olho em liberar alguns nome no processo de reformulação do elenco. Veja, então, o que rolou nas últimas horas deste alvissareiro fim de semana. O Brasil inteiro quer Savarino São Paulo e Corinthians tentaram. Depois, veio o Grêmio. O Fluminense apareceu na sequência. Botafogo e Tricolor avançaram por uma “troca” de jogadores. Os clubes se acertaram, então, na negociação que levará Savarino ao Nense e Wallace Davi para o Glorioso, de forma definitiva, neste início de temporada 2026. No entanto, ainda falta o “ok” do astro venezuelano para a negociação ser concretizada.

No fim da noite, entretanto, apareceu o Palmeiras, mesmo clube que conseguiu tirar o capitão Freitas do Espaço Lonier, segundo o “Canal do TF”. Ou seja, o país inteiro quer Savarino, jogador campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo Mais Tradicional, em 2024. Medina vem aí Medina, do Estudiantes (ARG), segundo a imprensa argentina, vestirá a camisa do Botafogo em 2026. De acordo com o jornal “Crônica” deste domingo (4), o volante fechou com o Mais Tradicional e está tudo certo para ele trocar as diagonais de La Plata pelo clima tropical do Rio de Janeiro. O Estudiantes não receberá nada por Medina, que pertence ao empresário Foster Gillett. O mandachuva norte-americano, que pagou a rescisão da fera com o Boca Juniors para colocá-lo no Pincha. Dupla fora dos planos do Botafogo O Botafogo prometeu ser agressivo no mercado, em busca de reforços para o plantel comandado pelo técnico Martín Anselmi. Mas o clube também terá que arrumar algumas saídas. Neste fim de semana, então, o clube adiantou duas situações: o volante De Paula e o atacante Jeffinho.