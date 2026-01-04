Mercado da bola: domingo (4) tem anúncios, como Marlon Freitas no Palmeiras

Sim, Joganauta : domingo (4/1) também é dia de mercado da bola! Afinal, os times não descansam quando o assunto é reforçar seus elencos para a temporada 2026. Não à toa, logo pela manhã houve anúncios importantes, como você confere aqui neste resumo do Jogada10 . Confira!

Fluminense anuncia Arana

Com direito a postagem bem-humorada nas redes, o Fluminense anunciou neste domingo (4/1) a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador, que já está no Rio de Janeiro desde o último sábado (3/1), assinou contrato por quatro anos com o clube das Laranjeiras. De acordo com o Tricolor Carioca, Arana vestirá a camisa de número 13.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (ESP) e Atalanta (ITA), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022). Ele também conta com passagens pela Seleção Brasileira.

Mercado agitado: Marlon Freitas é do Palmeiras

O Palmeiras anunciou na manhã deste domingo a contratação do volante Marlon Freitas, agora ex-Botafogo. Aos 30 anos, o experiente jogador assinou, assim, até o fim de 2028. O acordo entre os clubes prevê a compra de 100% dos direitos econômicos por 6 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 33 milhões na cotação atual.

No Botafogo desde 2023, era considerado um dos pilares técnicos e de liderança da equipe carioca, com boa mobilidade, lançamentos e passes entrelinhas. Ao todo, aliás, disputou 186 jogos e marcou cinco gols. Na temporada 2025, Marlon Freitas fez 59 partidas, sendo 56 delas como titular, com um gol e cinco assistências. Dessa forma, ele venceu a Libertadores e o Brasileirão de 2024 pelo clube de General Severiano.