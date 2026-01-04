Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Medina: Botafogo mantém cautela. Argentinos já cravam volante no clube

Medina: Botafogo mantém cautela. Argentinos já cravam volante no clube

Volante de 23 anos chega para o lugar de Freitas, que fez juras de amor ao Glorioso e meteu o pé logo depois
Medina, do Estudiantes (ARG), segundo a imprensa argentina, vestirá a camisa do Botafogo em 2026. De acordo com o jornal “Crônica” deste domingo (4), o volante fechou com o Mais Tradicional e está tudo certo para ele trocar as diagonais de La Plata pelo clima tropical do Rio de Janeiro.

O Estudiantes não receberá nada por Medina, que pertence ao empresário Foster Gillett. O mandachuva norte-americano, que pagou a rescisão da fera com o Boca Juniors para colocá-lo no Pincha.

O interesse do Botafogo por Medina não começou nesta janela de transferências internacionais. Em 2024, o clube tentou tirá-lo do Boca Juniors, mas ele acabou no Leão de La Plata. Ainda em 2025, o volante sagrou-se campeão do Clausura e fez 43 jogos, com duas assistências.

Até o momento, o clube acertou com o zagueiro Riquelme, do Sport. Este, porém, vai para o sub-20. Outro reforço que o clube deve anunciar em breve é o atacante Villalba, do Nacional-URU. O velocista charrúa já está, aliás, no Rio de Janeiro. O Botafogo, porém, precisa quitar a dívida com o Atlanta United por Almada e eliminar o transfer ban da Fifa antes das confirmações.

Botafogo mantém cautela

No Botafogo, cautela total. Afinal, o clube tem o hábito de anunciar os seus reforços somente quando estes passam por exames médicos e assinam contrato, algo que ainda não aconteceu, por exemplo, com Medina. No entanto, o Mais Tradicional segue otimista por um desfecho positivo pelo volante.

Medina tem o aval do técnico Martín Anselmi, um entusiasta do futebol do hermano.

O estafe Medina não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino. Assim, procurou o Glorioso, que deu sinal verde.

