Matheus Cunha marca, mas United fica no empate com o Leeds

Leeds e Manchester City fizeram um jogo bem movimentado neste domingo, 4/1, em Elland Road, em Leeds. No fim, empate em 1 a 1. O grande destaque foi o brasileiro Matheus Cunha. O atacante do United foi o melhor em campo, criando ótimas jogadas. Foi dele o gol do United. Além disso, marcou um gol anulado e ainda mandou uma bola na trave, quase levando sua equipe à vitória. O time da casa saiu na frente com um gol de Aaronson.

O United vai ao quinto lugar, com 31 pontos. No entanto, corre o risco de perder a posição para o Chelsea, que tem 30 e ainda joga na rodada contra o Manchester City, ou ainda para o Sunderland, que soma 29 pontos e visita o Tottenham. Por outro lado, o Leeds vem somando pontos que o afastam da zona de rebaixamento. Atualmente, o time tem 22 pontos e ocupa a 16ª colocação, além disso, abre oito pontos de vantagem para o West Ham, o primeiro dentro do Z-3. O Leeds chega, assim,ao seus sétumo jogo de invencibilidade.

Como foi o empate entre Leeds e Manchester United

Em geral, as equipes fizeram um bom primeiro tempo, com algumas boas oportunidades para cada lado. O United chegou a marcar um gol com Matheus Cunha, porém, ele foi anulado por irregularidade no início da jogada. Já o Leeds quase abriu o placar em uma cabeçada de Calvert-Lewin; entretanto, apenas no segundo tempo saíram os gols.

Aos 17 minutos, o time da casa saiu na frente. Após um erro generalizado da defesa do United, que falhou na saída de bola e na marcação, Strojk lançou Aaronson, que recebeu nas costas da zaga, entrou na área e finalizou para abrir o placar para o Leeds. Contudo, dois minutos depois, o United empatou. Zirkzee observou a infiltração de Matheus Cunha e fez o lançamento. O goleiro Luca Perri ficou em dúvida se saía para abafar ou permanecia no gol e, assim, deu a chance para Cunha chutar rasteiro, no canto direito do arqueiro, deixando tudo igual.