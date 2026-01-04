Lucas Oliveira deixa o Vasco e acerta com o Mirassol

Zagueiro rescinde vínculo - que ia até dezembro de 2026 - e viaja já neste domingo (4/1) para assinar com o Leão Caipira / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Lucas Oliveira, de 29 anos, está de saída do Vasco. Neste domingo (4/1), o jogador acertou sua rescisão com o Gigante da Colina, visto que fechou com o Mirassol para 2026. Assim, o Leão Caipira, que disputará a Libertadores, acerta com seu terceiro reforço para a temporada. O defensor, aliás, tinha contrato até dezembro com a equipe carioca, que não fez jogo duro pela sua liberação em definitivo. As informações são do “ge”. Dessa forma, ele já viaja neste domingo para Mirassol, onde realizará exames e assinará contrato.