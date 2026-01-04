Lucas Oliveira deixa o Vasco e acerta com o Mirassol

Lucas Oliveira deixa o Vasco e acerta com o MirassolZagueiro rescinde vínculo - que ia até dezembro de 2026 - e viaja já neste domingo (4/1) para assinar com o Leão Caipira
O zagueiro Lucas Oliveira, de 29 anos, está de saída do Vasco. Neste domingo (4/1), o jogador acertou sua rescisão com o Gigante da Colina, visto que fechou com o Mirassol para 2026. Assim, o Leão Caipira, que disputará a Libertadores, acerta com seu terceiro reforço para a temporada.
O defensor, aliás, tinha contrato até dezembro com a equipe carioca, que não fez jogo duro pela sua liberação em definitivo. As informações são do “ge”. Dessa forma, ele já viaja neste domingo para Mirassol, onde realizará exames e assinará contrato.
Lucas Oliveira se despede após uma temporada onde não se firmou na Colina. Afinal, realizou apenas 15 partidas nesta passagem por São Januário. Contratado sem custos após deixar o Cruzeiro, ele até chegou como titular, mas perdeu espaço após lesão durante o Campeonato Carioca.
Assim, atuou em sete jogos desde o início, com outros oito entrando no decorrer do prélio. Com ele em campo, foram seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, sem que ele marcasse gol. Lucas Oliveira também tem passagem por Tigres do Brasil, Bangu, Atlético-GO, Valladolid (ESP) e Kyoto Sanga (JAP). Além dele, o Mirassol já acertou as chegadas do volante Yuri Lara (também ex-jogador do Vasco) e do centroavante André Luís. Enquanto o Cruz-Maltino disputará a Sul-Americana 2026, a equipe paulista participará pela primeira vez em sua História na Libertadores.