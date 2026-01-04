Jornal espanhol endossa decisão de Xabi e vê saída de Vini Jr como necessária: “Problema é mais que futebol”

"Marca", de Madri, toma partido sobre o momento do brasileiro no Real Madrid e se diz favorável à substituição feita pelo treinador no 2º tempo

Em uma publicação, o veículo considerou acertada a decisão de Xabi Alonso, que optou por retirar Vini ainda no segundo tempo. Também avaliou o momento vivido pelo jogador dentro do clube merengue, apontando que sua fase atual levanta dúvidas sobre a continuidade no elenco.

A imprensa espanhola se posicionou sobre a situação de Vini Jr no Real Madrid após a goleada sobre o Real Betis, neste domingo (4). O tradicional jornal “Marca”, de Madri, destacou a substituição precoce do atacante brasileiro e chegou a defender a possibilidade de sua saída definitiva do Santiago Bernabéu.

“Xabi Alonso reafirmou sua firmeza ao substituir Vini a 15 minutos do fim, colocando as necessidades da equipe acima de qualquer frustração pessoal”, escreveu.

“O brasileiro merece uma discussão à parte. O problema agora vai muito além do futebol. Vini, que provavelmente já apagou todas as suas fotos com o Real Madrid do Instagram, recebeu vaias novamente da torcida do Bernabéu, e a divisão parece cada vez mais evidente. Os torcedores são implacáveis, sempre dizem o que pensam, e há uma ferida que não se pode esconder com alguns dribles: eles querem mais Gonzalos, outro Vinicius e este Xabi.”

Vini Jr deixa o campo irritado por substituição

O camisa 7 do Real Madrid voltou a passar em branco e deixou o campo irritado. Isso ocorreu após ser substituído mais uma vez por Xabi Alonso antes do apito final — Mastantuono entrou em seu lugar.

Na temporada atual, Vini Jr acumula 25 partidas pelo clube merengue, com cinco gols e sete assistências. Entretanto, o brasileiro não sabe o que é balançar a rede desde outubro de 2025, quando marcou duas vezes contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.