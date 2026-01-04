Jimmy Kimmel ironiza Trump ao receber prêmio: “Preferia o da Paz da Fifa”

A cerimônia do Critics Choice Awards 2026, realizada na noite deste domingo (4), foi marcada por um discurso ácido que conectou o entretenimento à geopolítica e ao futebol. Jimmy Kimmel, vencedor na categoria de Melhor Talk Show, utilizou seu momento no palco para ironizar o presidente Donald Trump e a Fifa. O apresentador afirmou que “preferia ter recebido o Prêmio da Paz da Fifa”, em referência direta à honraria entregue pela entidade máxima do futebol ao presidente dos Estados Unidos em dezembro de 2025.

A declaração de Kimmel ressoa como uma crítica mordaz à contradição do momento. O prêmio concedido por Gianni Infantino a Trump, sob a justificativa de promover a “paz e a união”, contrasta violentamente com os eventos das últimas 24 horas. Na madrugada deste último sábado (3), tropas militares dos Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores. A operação recebeu o nome de “Absolute Resolve”.