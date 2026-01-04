Internacional x Portuguesa Santista, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

As equipes fazem parte do Grupo 32 da competição. O Colorado disputa o torneio com sua equipe sub-17

Neste domingo, 4/1, às 15h (de Brasília), o Internacional recebe a Portuguesa Santista no Nicolau Alayon. O jogo é válido pelo Grupo 32 da Copinha São Paulo, que ainda conta com o anfitrião Nacional e o CSE, que jogam a partida de abertura na preliminar, às 12h45.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 14h10. Fellipo Souza está com as cordas vocais em dia para narrar o embate. Adélio Guimarães garante os melhores comentários, enquanto a reportagem fica sob a batuta do craque Ian Gali.