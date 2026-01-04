Internacional empata sem gols com Portuguesa Santista em estreia na Copinha-2026

Internacional empata sem gols com Portuguesa Santista em estreia na Copinha-2026Na capital paulista, Colorado e Briosa deixam a desejar ofensivamente no encerramento da primeira rodada do Grupo 32
Internacional e Portuguesa Santista abriram suas campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior-2026 com um empate por 0 a 0, neste domingo, no Estádio Comendador Souza, em São Paulo. O resultado deixa, portanto, ambas as equipes com um ponto na tabela do Grupo 32, enquanto o Nacional-SP assumiu a liderança após vencer o CSE.
O jogo
A partida começou com domínio da Portuguesa Santista, que manteve maior posse de bola e ditou o ritmo nos primeiros minutos. Com o passar do tempo, o Internacional conseguiu equilibrar o confronto e passou a criar as melhores oportunidades da etapa inicial. O atacante Gustavo foi o destaque colorado ao finalizar duas vezes com perigo para exigir boas defesas do goleiro Daniel, que garantiu o zero no placar até o intervalo.
No segundo tempo, a Briosa voltou a pressionar e quase abriu o marcador em sua melhor chance: o atacante Didi, que entrou após o intervalo, recebeu passe dentro da área e acertou um chute forte no travessão. A equipe paulista manteve a intensidade ofensiva e obrigou o goleiro Filipe a realizar defesas importantes. Já o Internacional não conseguiu repetir o desempenho da primeira etapa e com menor ritmo e falta de objetividade, criou poucas oportunidades.
Assim, o duelo terminou sem alteração no placar, refletindo o equilíbrio entre as duas equipes. A próxima rodada será decisiva para definir quem desponta na briga pela classificação no Grupo 32.
Próximos passos
Pela segunda rodada da chave, os times voltam a campo na próxima quarta-feira (7), no Estádio Comendador Souza, na capital paulista. A Portuguesa Santista encara o Nacional-SP às 8h45, e depois, às 11h, será a vez de o Internacional buscar o primeiro triunfo na Copinha-2026 diante do CSE.
