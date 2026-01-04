Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional anuncia venda de Ricardo Mathias para clube saudita

Internacional anuncia venda de Ricardo Mathias para clube saudita

Centroavante de 19 anos é o novo reforço do Al-Ahli e renderá cerca de R$ 39 milhões ao clube; Negócio é definitivo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional oficializou a transferência definitiva do atacante Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A operação foi concluída em 29 de dezembro de 2025, mas anúncio foi divulgado neste domingo (4) após o acordo com o clube comprador. Será a primeira experiência do atleta fora do futebol brasileiro. O clube saudita também já oficializou a contratação nas redes sociais. O valor da negociação, portanto, foi de 10 milhões de euros (R$ R$ 65,6 milhões na cotação atual).

O valor total da transferência, no entanto, não ficará integralmente nos cofres do Beira-Rio. O Internacional detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Ferroviária, de São Paulo, possui os 40% restantes. Dessa forma, na partilha final, o clube gaúcho embolsará pouco mais de R$ 39 milhões com a transação. Essa injeção financeira reforça o caixa colorado.

O assédio do Oriente Médio sobre o jogador já era conhecido. Antes de fechar com o Al Ahli, Ricardo Mathias recebeu uma oferta do Al-Nassr, outro gigante da liga saudita. A saída do atacante faz parte de um movimento de mercado intenso no Internacional, que também está próximo de confirmar a transferência do zagueiro Vitão para o Flamengo nos próximos dias.

A trajetória de Ricardo Mathias em 2025 foi de uma ascensão meteórica. Revelado pelo clube no ano anterior, ele ganhou sequência e protagonismo nesta temporada. Ao todo, o centroavante disputou 35 partidas pela equipe principal, anotando sete gols e contribuindo com uma assistência. Seu desempenho convenceu a comissão técnica a ponto de ele assumir a titularidade em diversos momentos, desbancando nomes consagrados, como o equatoriano Enner Valencia e o colombiano Borré.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar