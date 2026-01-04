Internacional anuncia venda de Ricardo Mathias para clube saudita

Centroavante de 19 anos é o novo reforço do Al-Ahli e renderá cerca de R$ 39 milhões ao clube; Negócio é definitivo / Crédito: Jogada 10

O Internacional oficializou a transferência definitiva do atacante Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A operação foi concluída em 29 de dezembro de 2025, mas anúncio foi divulgado neste domingo (4) após o acordo com o clube comprador. Será a primeira experiência do atleta fora do futebol brasileiro. O clube saudita também já oficializou a contratação nas redes sociais. O valor da negociação, portanto, foi de 10 milhões de euros (R$ R$ 65,6 milhões na cotação atual). O valor total da transferência, no entanto, não ficará integralmente nos cofres do Beira-Rio. O Internacional detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Ferroviária, de São Paulo, possui os 40% restantes. Dessa forma, na partilha final, o clube gaúcho embolsará pouco mais de R$ 39 milhões com a transação. Essa injeção financeira reforça o caixa colorado.