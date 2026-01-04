Internacional anuncia venda de Ricardo Mathias para clube saudita

Internacional anuncia venda de Ricardo Mathias para clube sauditaCentroavante de 19 anos é o novo reforço do Al-Ahli e renderá cerca de R$ 39 milhões ao clube; Negócio é definitivo
O Internacional oficializou a transferência definitiva do atacante Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A operação foi concluída em 29 de dezembro de 2025, mas anúncio foi divulgado neste domingo (4) após o acordo com o clube comprador. Será a primeira experiência do atleta fora do futebol brasileiro. O clube saudita também já oficializou a contratação nas redes sociais. O valor da negociação, portanto, foi de 10 milhões de euros (R$ R$ 65,6 milhões na cotação atual).
O valor total da transferência, no entanto, não ficará integralmente nos cofres do Beira-Rio. O Internacional detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Ferroviária, de São Paulo, possui os 40% restantes. Dessa forma, na partilha final, o clube gaúcho embolsará pouco mais de R$ 39 milhões com a transação. Essa injeção financeira reforça o caixa colorado.
O assédio do Oriente Médio sobre o jogador já era conhecido. Antes de fechar com o Al Ahli, Ricardo Mathias recebeu uma oferta do Al-Nassr, outro gigante da liga saudita. A saída do atacante faz parte de um movimento de mercado intenso no Internacional, que também está próximo de confirmar a transferência do zagueiro Vitão para o Flamengo nos próximos dias.
A trajetória de Ricardo Mathias em 2025 foi de uma ascensão meteórica. Revelado pelo clube no ano anterior, ele ganhou sequência e protagonismo nesta temporada. Ao todo, o centroavante disputou 35 partidas pela equipe principal, anotando sete gols e contribuindo com uma assistência. Seu desempenho convenceu a comissão técnica a ponto de ele assumir a titularidade em diversos momentos, desbancando nomes consagrados, como o equatoriano Enner Valencia e o colombiano Borré.
