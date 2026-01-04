Inter de Milão bate Bologna e reassume liderança do Italiano

Inter de Milão bate Bologna e reassume liderança do ItalianoPiotr Zielinski, Lautaro Martínez e Thuram anotaram os gols da vitória dos Nerazzurri por 3 a 1 sobre a Dotta, neste domingo (4)
Sem sustos, a Inter de Milão venceu o Bologna por 3 a 1, neste domingo (4), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). Piotr Zielinski, Lautaro Martínez e Thuram marcaram os gols dos donos da casa. Santiago Castro descontou para os visitantes. A equipe comandada por Cristian Chivu, aliás, foi superior do início ao fim das duas etapas e consegue três pontos importantes na competição.
Com o resultado, a circulação na liderança no Campeonato Italiano segue novamente. A Inter de Milão soma 39 pontos e retoma o primeiro lugar da competição. O time, aliás, tem um a ponto a mais que o segundo colocado Milan, enquanto o Napoli tem 37 somados. O Bologna, por sua vez, amarga a sétima colocação, com 26, e deixa de se aproximar da zona de classificação para Liga Europa.
A Inter Milão só foi inaugurar o placar somente aos 39 minutos do primeiro tempo. Marcus Thuram tocou de calcanhar com Lautaro na intermediária, ele protegeu bem de dois marcadores passando para Zielinski surgir chutando de primeira para vencer o goleiro Ravaglia. O segundo aconteceu logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o artilheiro Lautaro Martínez aproveitou escanteio e marcou de cabeça. A Inter, aliás, ainda encontrou o terceiro com Thuram após cobrança de escanteio. O Bologna, por fim, marcou com Santiago Castro, mas sem chances para reação.
Os times, assim, voltam a campo na quarta-feira (7), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A Internazionale, afinal, encara o Parma, às 16h45 (de Brasília), no Ennio Tardini. Do outro lado, o Bologna recebe a Atalanta, às 14h30 (de Brasília), no Renato Dall’ara.
Jogods da 18ªrodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (2/1)
Cagliari 0x1 Milan
Sábado (3/1)
Como 1×0 Udinese
Sassuolo 1×1 Parma
Genoa 1×1 Pisa
Juventus 1×1 Lecce
Atalanta 1×0 Roma
Domingo (4/1)
Lazio 0x2 Napoli
Fiorentina 1×0 Cremonese
Verona 0x3 Torino
Inter de Milão x Bologna
