Inter de Milão bate Bologna e reassume liderança do Italiano

Piotr Zielinski, Lautaro Martínez e Thuram anotaram os gols da vitória dos Nerazzurri por 3 a 1 sobre a Dotta, neste domingo (4) / Crédito: Jogada 10

Sem sustos, a Inter de Milão venceu o Bologna por 3 a 1, neste domingo (4), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). Piotr Zielinski, Lautaro Martínez e Thuram marcaram os gols dos donos da casa. Santiago Castro descontou para os visitantes. A equipe comandada por Cristian Chivu, aliás, foi superior do início ao fim das duas etapas e consegue três pontos importantes na competição. Com o resultado, a circulação na liderança no Campeonato Italiano segue novamente. A Inter de Milão soma 39 pontos e retoma o primeiro lugar da competição. O time, aliás, tem um a ponto a mais que o segundo colocado Milan, enquanto o Napoli tem 37 somados. O Bologna, por sua vez, amarga a sétima colocação, com 26, e deixa de se aproximar da zona de classificação para Liga Europa.