Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvez x Grêmio (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

Galvez x Grêmio (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor Gaúcho busca classificação antecipada contra o Galvez, que luta para sobreviver na Copinha
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A segunda rodada do Grupo 2 da Copinha 2026 coloca frente a frente equipes em situações opostas. Nesta segunda-feira (5), Galvez e Grêmio se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O duelo pode definir a classificação antecipada dos gaúchos ou a eliminação precoce dos acreanos.

O Grêmio lidera a chave com três pontos após vencer o Falcon por 3 a 0 na estreia e quer manter o 100% de aproveitamento. Já o Galvez, derrotado pelo Votuporanguense por 2 a 1, entra em campo pressionado e precisa pontuar para evitar uma saída antecipada do torneio.

Onde assistir

Como chegam Galdez e Grêmio

O Galvez busca dar a volta por cima após a derrota na estreia. Terceiro colocado do grupo e ainda sem pontos, o time do Acre sabe que uma nova derrota pode ser fatal para suas pretensões. O técnico Eriano Santos deve manter a base da equipe, apostando na recuperação emocional dos seus jogadores para surpreender o favorito.

Já o Grêmio chega embalado pela boa atuação na primeira rodada. Líder do grupo, o Tricolor Gaúcho quer garantir a vaga no mata-mata o quanto antes. O técnico Fernando Holderbaum terá um desfalque certo: Harlley cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Falcon. A equipe mira mais uma vitória sólida para consolidar a liderança.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times  em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar