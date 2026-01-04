Galvez x Grêmio (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda rodada do Grupo 2 da Copinha 2026 coloca frente a frente equipes em situações opostas. Nesta segunda-feira (5), Galvez e Grêmio se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O duelo pode definir a classificação antecipada dos gaúchos ou a eliminação precoce dos acreanos.

O Grêmio lidera a chave com três pontos após vencer o Falcon por 3 a 0 na estreia e quer manter o 100% de aproveitamento. Já o Galvez, derrotado pelo Votuporanguense por 2 a 1, entra em campo pressionado e precisa pontuar para evitar uma saída antecipada do torneio.