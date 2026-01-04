Fluminense x Água Santa (Copinha): onde assistir

Fluminense x Água Santa (Copinha): onde assistirEquipes fazem duelo nesta segunda-feira (5), às 21h30, m Santana de Paranaíba-SP, pelo grupo 25 da competição
O Fluminense estreia na Copinha nesta segunda-feira (5), às 21h30, contra o Água Santa pelo Grupo 25 da competição, no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba-SP. Os Moleques de Xerém viajaram no domingo (4), após o último treino no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Segundo maior campeão do torneio com cinco conquistas, os Moleques de Xerém buscam iniciar bem sua campanha na trajetória pelo hexa.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV, no Youtube.
Como chegam Fluminense e Água Santa
Entre os 30 inscritos, oito não viajaram pois estão com o time profissional. Assim, o lateral Júlio Fidélis, o zagueiro Loiola, o volante Wallace Davi, os meias Naarã Lucas e Riquelme Felipe e os atacantes Keven Samuel, Matheus Reis e Wesley Natã ficam fora da estreia.
O Tricolor chega na competição como segundo maior campeão, tendo cinco títulos. Vagno e Kelwin são jogadores que têm experiência no elenco profissional. Dos que viajaram, Pablo Henrique é o caçula, enquanto Kauã Velon é o mais velho. Ao todo, o elenco conta com um jogador de 2008 (Loiola), 10 nascidos em 2006, 15 de 2007 e quatro de 2008.
Do outro lado, o Água Santa também procura estrear de forma positiva na competição. Na última Copinha, o Netuno chegou até a fase de 16 avos de final, quando foi eliminado justamente pelo Fluminense por 1 a 0. A equipe, aliás, realizou uma série de amistosos de alto nível durante a preparação e chega confiante para o início do torneio.
Relacionados para a estreia da Copinha:
Goleiros: Antônio Carlos, Gustavo Felix e Murilo
Laterais: Davy, Kaio Borges e Vagno
Zagueiros: Gorgulho, Janderson, Pedro Costa e Rodrigo
Meias: Breno, Fabinho, Gabriel Renan, Oliver, Pablo Henrique e Tavares
Atacantes: Arthur Henrique, Isack Gabriel, Kauã Velon, Kelwin, Palacios e William Lopes
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times têm divisão em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.
