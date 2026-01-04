Fluminense x Água Santa (Copinha): onde assistir

Equipes fazem duelo nesta segunda-feira (5), às 21h30, m Santana de Paranaíba-SP, pelo grupo 25 da competição / Crédito: Jogada 10

O Fluminense estreia na Copinha nesta segunda-feira (5), às 21h30, contra o Água Santa pelo Grupo 25 da competição, no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba-SP. Os Moleques de Xerém viajaram no domingo (4), após o último treino no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Segundo maior campeão do torneio com cinco conquistas, os Moleques de Xerém buscam iniciar bem sua campanha na trajetória pelo hexa. Onde assistir A partida terá transmissão da CazéTV, no Youtube.

Como chegam Fluminense e Água Santa Entre os 30 inscritos, oito não viajaram pois estão com o time profissional. Assim, o lateral Júlio Fidélis, o zagueiro Loiola, o volante Wallace Davi, os meias Naarã Lucas e Riquelme Felipe e os atacantes Keven Samuel, Matheus Reis e Wesley Natã ficam fora da estreia. O Tricolor chega na competição como segundo maior campeão, tendo cinco títulos. Vagno e Kelwin são jogadores que têm experiência no elenco profissional. Dos que viajaram, Pablo Henrique é o caçula, enquanto Kauã Velon é o mais velho. Ao todo, o elenco conta com um jogador de 2008 (Loiola), 10 nascidos em 2006, 15 de 2007 e quatro de 2008. Do outro lado, o Água Santa também procura estrear de forma positiva na competição. Na última Copinha, o Netuno chegou até a fase de 16 avos de final, quando foi eliminado justamente pelo Fluminense por 1 a 0. A equipe, aliás, realizou uma série de amistosos de alto nível durante a preparação e chega confiante para o início do torneio. Relacionados para a estreia da Copinha: Goleiros: Antônio Carlos, Gustavo Felix e Murilo

Laterais: Davy, Kaio Borges e Vagno

Zagueiros: Gorgulho, Janderson, Pedro Costa e Rodrigo

Meias: Breno, Fabinho, Gabriel Renan, Oliver, Pablo Henrique e Tavares

Atacantes: Arthur Henrique, Isack Gabriel, Kauã Velon, Kelwin, Palacios e William Lopes