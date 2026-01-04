Fluminense encaminha renovação de Samuel Xavier

Fluminense encaminha renovação de Samuel XavierLateral-direito, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026, vai estender vínculo até dezembro de 2027
Além das contratações para a temporada 2026, o Fluminense também procura manter peças importantes do elenco. O Tricolor, assim, encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Samuel Xavier até dezembro de 2027. A informação inicial é do “ge”. A renovação do jogador é um padrão nos últimos anos pelo clube. Desde 2021, quando chegou ao Tricolor das Laranjeiras, ele renova até o final do ano seguinte em todo início de temporada.
Samuel Xavier chegou ao Fluminense em 2021 e logo se consolidou como titular da posição. O jogador, que já acumula mais de 200 partidas pelo clube, marcou seu nome na história do clube sendo decisivo no confronto com o Argentinos Juniors-ARG, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2023. Ele marcou o gol de empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, e o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 na volta, no Maracanã.
Além do título da Libertadores, o lateral participou ainda das conquistas da Recopa 2024 e do bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara 2022 e 2024. Em 2025, Samuel viveu a temporada mais artilheira da carreira em 2025: foram sete gols e três assistências, sendo titular absoluto da lateral direita do Fluminense. Ao todo, foram 57 partidas disputadas.
Por fim, o Fluminense renovou com o goleiro Fábio até o fim de 2027, além de anunciar o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O Tricolor ainda busca jogadores do setor ofensivo, como meias que podem atuar pelas pontas. Um nome especulado é o de Savarino, do Botafogo. Além disso, o clube carioca ainda negocia a contratação do atacante Hulk, também do Galo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.