Fluminense encaminha renovação de Samuel Xavier

Além das contratações para a temporada 2026, o Fluminense também procura manter peças importantes do elenco. O Tricolor, assim, encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Samuel Xavier até dezembro de 2027. A informação inicial é do “ge”. A renovação do jogador é um padrão nos últimos anos pelo clube. Desde 2021, quando chegou ao Tricolor das Laranjeiras, ele renova até o final do ano seguinte em todo início de temporada.

Samuel Xavier chegou ao Fluminense em 2021 e logo se consolidou como titular da posição. O jogador, que já acumula mais de 200 partidas pelo clube, marcou seu nome na história do clube sendo decisivo no confronto com o Argentinos Juniors-ARG, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2023. Ele marcou o gol de empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, e o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 na volta, no Maracanã.