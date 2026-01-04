Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia contratação de Guilherme Arana

Lateral-esquerdo ex-Atlético-MG assina até 2029 com o Flu; saiba o número que ele vestirá no Tricolor Carioca
Com direito a postagem bem-humorada nas redes, o Fluminense anunciou neste domingo (4/1) a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador, que já está no Rio de Janeiro desde o último sábado (3/1), assinou contrato por quatro anos com o clube das Laranjeiras. De acordo com o Tricolor Carioca, Arana vestirá a camisa de número 13.

“É um orgulho imenso, tanto para mim quanto para a minha família. Estamos muito felizes e ansiosos para essa trajetória que tenho certeza de que será muito abençoada e de muitas alegrias”, disse o jogador.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (ESP) e Atalanta (ITA), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).

Jogador tem passagem pela Seleção

Pela Seleção Brasileira, aliás, Guilherme Arana conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O lateral também soma diversas convocações para a equipe principal desde 2020 e tem passagens pelas equipes de base do Brasil.

“A expectativa é muito alta. Espero contribuir da melhor maneira para ajudar sempre o Fluminense, que é uma grande instituição, e para dar alegrias ao torcedor. Estou muito feliz com esse momento, de estar chegando a um clube dessa grandeza”, declarou Arana, em entrevista na FluTV.

No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.

