Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo acerta empréstimo de Matías Viña ao River Plate

Flamengo acerta empréstimo de Matías Viña ao River Plate

Clube argentino supera Besiktas e vai contratar o lateral uruguaio com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo finalizou, neste domingo (4), o empréstimo do lateral-esquerdo Matías Viña para o River Plate, da Argentina. O uruguaio irá reforçar o time argentino por uma temporada com obrigação de compra de 5 milhões de dólares (R$ 27,1 milhões, na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos caso o lateral jogue 50% dos jogos pelo clube argentino. A informação dos valores é da “ESPN”.

Além disso, o River Plate ainda pagará cerca de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo de Viña. O uruguaio, portanto, viajará para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube.

Os argentinos apresentaram uma mudança na proposta em atendimento ao Flamengo, que também negociava com o Besiktas, da Turquia, também com interesse no lateral uruguaio. Além disso, pesou a favor do River Plate o desejo de Viña em permanecer no continente sul-americano.

Em 2025, Viña teve poucas oportunidades: disputou apenas dez partidas oficiais. Lesões prolongadas atrapalharam sua sequência e reduziram seu espaço no elenco. Ao todo, ele atuou em 32 partidas, com apenas um gol e duas assistências. Ele tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2028.

Apesar dos recorrentes problemas físicos, o lateral uruguaio está recuperado e em plenas condições de jogo. Desse modo, ele poderá ser aproveitado imediatamente pelo técnico Marcelo Gallardo. Em 2026, o River não jogará a Libertadores, e sim a Copa Sul-Americana, torneio em que se sagrou campeão em 2014. Esta será a primeira em uma década que o time de Buenos Aires não jogará a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar