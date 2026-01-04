Flamengo acerta empréstimo de Matías Viña ao River Plate

Clube argentino supera Besiktas e vai contratar o lateral uruguaio com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas

Além disso, o River Plate ainda pagará cerca de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo de Viña. O uruguaio, portanto, viajará para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube.

O Flamengo finalizou, neste domingo (4), o empréstimo do lateral-esquerdo Matías Viña para o River Plate, da Argentina. O uruguaio irá reforçar o time argentino por uma temporada com obrigação de compra de 5 milhões de dólares (R$ 27,1 milhões, na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos caso o lateral jogue 50% dos jogos pelo clube argentino. A informação dos valores é da “ESPN”.

Os argentinos apresentaram uma mudança na proposta em atendimento ao Flamengo, que também negociava com o Besiktas, da Turquia, também com interesse no lateral uruguaio. Além disso, pesou a favor do River Plate o desejo de Viña em permanecer no continente sul-americano.

Em 2025, Viña teve poucas oportunidades: disputou apenas dez partidas oficiais. Lesões prolongadas atrapalharam sua sequência e reduziram seu espaço no elenco. Ao todo, ele atuou em 32 partidas, com apenas um gol e duas assistências. Ele tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2028.

Apesar dos recorrentes problemas físicos, o lateral uruguaio está recuperado e em plenas condições de jogo. Desse modo, ele poderá ser aproveitado imediatamente pelo técnico Marcelo Gallardo. Em 2026, o River não jogará a Libertadores, e sim a Copa Sul-Americana, torneio em que se sagrou campeão em 2014. Esta será a primeira em uma década que o time de Buenos Aires não jogará a Libertadores.

