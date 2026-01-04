Fagner apresenta proposta para rescindir com Corinthians e assinar em definitivo com Cruzeiro

Fagner apresenta proposta para rescindir com Corinthians e assinar em definitivo com CruzeiroLateral-direito atuou pela Raposa em 2025 emprestado, mas tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026
O lateral-direito Fagner está em tratativas avançadas com o Corinthians para definir sua rescisão e assinar em definitivo com o Cruzeiro. O jogador, que defendeu o time mineiro por empréstimo durante a temporada de 2025, tem contrato vigente com o clube paulista até dezembro de 2026, mas manifestou o desejo de acertar o distrato de forma antecipada.
Na negociação, Fagner apresentou uma proposta: abrir mão de parte do contrato, mas receber uma compensação financeira. O atleta solicita que o Corinthians lhe pague R$ 200 mil por mês até o fim de 2026, incluindo o 13º salário, o que representaria cerca de R$ 2,6 milhões no total.
Atualmente, o lateral recebe R$ 800 mil mensais no Corinthians. Durante o período em que esteve emprestado ao Cruzeiro, o clube paulista manteve o gasto de R$ 500 mil mensais referente aos vencimentos. A diretoria alvinegra, por sua vez, defende que a rescisão só aconteça caso o jogador abra mão de todo o contrato restante, avaliado em R$ 10,4 milhões com os encargos.
Apesar da posição firme, o Corinthians não descarta flexibilizar as condições e, assim, aceitar a proposta de Fagner. Caso isso ocorra, o jogador seria liberado e ficaria, portanto, com o caminho livre para assinar contrato direto com o Cruzeiro.
