Fagner apresenta proposta para rescindir com Corinthians e assinar em definitivo com Cruzeiro

Lateral-direito atuou pela Raposa em 2025 emprestado, mas tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026

O lateral-direito Fagner está em tratativas avançadas com o Corinthians para definir sua rescisão e assinar em definitivo com o Cruzeiro. O jogador, que defendeu o time mineiro por empréstimo durante a temporada de 2025, tem contrato vigente com o clube paulista até dezembro de 2026, mas manifestou o desejo de acertar o distrato de forma antecipada.

Na negociação, Fagner apresentou uma proposta: abrir mão de parte do contrato, mas receber uma compensação financeira. O atleta solicita que o Corinthians lhe pague R$ 200 mil por mês até o fim de 2026, incluindo o 13º salário, o que representaria cerca de R$ 2,6 milhões no total.