Enquanto Gabigol volta ao Santos, sósia fecha com novo clube. Saiba qual

O sósia de Gabriel Barbosa não usa a imagem do jogador apenas para fotos e resenhas. Aos 40 anos, ele também joga futebol e atua como atacante. Aliás, este não é apenas o segundo contrato do sósia. Em 2021, ele chegou a ter vínculo com o Nova Cidade, do Rio de Janeiro. Todavia, não chegou a entrar em campo.

O Gabigol da torcida tem atualmente 507 mil seguidores no Instagram. Na bio, aliás, ele diz ser “atleta, jornalista e ator”.

Gabigol em busca de recuperação na carreira

Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

Os dois últimos anos, contudo, foram de queda na carreira do jogador. De ídolo do Flamengo, ele passou a figurar mais entre os reservas. No clube carioca, ele ficou entre 2019 e 2024 e conquistou duas Copas Libertadores (2019 e 2022), além de dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas (2022 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2020) e foi tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).

No Cruzeiro, todavia, a queda foi ainda mais clara: de uma apresentação para mais de 40 mil torcedores no Mineirão, passou ao banco de reservas. Agora, ele foi emprestado sem custos ao Peixe, na expectativa de recuperar sua condição de grande jogador.

