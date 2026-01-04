Em jogo completamente maluco, Indonésia vence a India na Kings League Nations

Em um jogo completamente maluco, a Indonésia venceu a Índia por 5 a 3, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. A partida que contou com expulsão no primeiro minuto, gols bizarros e até um de peixinho de goleiro, coroou a vitória dos indonésios em seu primeiro embate na competição.

Primeiro tempo maluco na Kings League Nations

Logo no primeiro minuto, o goleiro indiano Jaimy Joy fez uma defesa com as mãos, fora da área e foi expulso. Sem um arqueiro reserva, o jogador de linha, Asif foi para a meta. Contudo, mesmo com um a menos, a Índia conseguiu fazer dois gols rapidamente, ainda no escalonado. Mushra fez o primeiro. Depois, Asif, que estava improvisado como goleiro, fez um dos tentos mais aleatórios da competição. Afinal, ele saiu driblando, chutou e acertou a trave. No rebote, ele dividiu com o goleiro da Indonésia, ganhou a disputa e ficou com o gol livre. Entretanto, antes de finalizar, o atleta deu um peixinho no chão para fazer 2 a 0.