Elenco do Botafogo se reapresenta e inicia pré-temporada

Jogadores fazem primeiro trabalho no centro de treinamento neste domingo (4) e têm conversa o técnico Martín Anselmi

Anselmi substitui Davide Ancelotti, que deixou o Botafogo no fim de 2025. Sua comissão técnica conta com os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.

O Botafogo se reapresentou na manhã deste domingo (4), no CT Lonier. A data marca o início da pré-temporada 2026, na qual o técnico argentino Martín Anselmi assume o comando do time. Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, os jogadores chegam animados e dispostos para o primeiro dia de atividades.

O Botafogo chega para a temporada com uma perda importante. Marlon Freitas, que foi um dos líderes do elenco, aceitou a proposta do Palmeiras e deixou o Glorioso. O clube paulista já oficializou a contratação do jogador. Além disso, o Alvinegro não deverá contar com o meia Savarino para a temporada. Botafogo e Fluminense aceitaram os termos e encaminharam a “troca” entre Savarino e Wallace Davi. O jogador, aliás, não conseguiu deixar a Venezuela pelo ataque dos Estados Unidos no último sábado. Caso aceite a proposta do Tricolor, nem irá voltar ao CT Lonier.

Mesmo sem poder registrar jogadores no momento por causa do transfer ban, a reapresentação teve duas novidades: o atacante Lucas Vilallba e o zagueiro Riquelme Felipe, ex-Sport. O uruguaio chegou ao Rio de Janeiro na tarde de sábado e conversou com a imprensa já como jogador do clube.

Competições no ano

Na temporada, o Botafogo focará na Copa do Brasil, no Brasileirão e no Carioca. Além disso, o Glorioso terá pela frente o Nacional de Potosí, dia 18 de fevereiro de 2025, na Bolívia, às 21h30 (de Brasília) e decide o confronto no dia 25 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time, afinal, busca classificação para fase de grupos do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.