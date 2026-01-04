Dupla de ataque brilha e Argélia vence a Polônia na Kings League Nations

Bencherif e El Moutaqqi marcaram quase todos os gols da partida e argelinos começam bem a competição

A primeira etapa de Polônia e Argélia foi bem difícil de acompanhar. Com tomadas de decisões erradas e muitas oportunidades perdidas, o jogo só foi ganhar emoção na reta final do primeiro tempo. No gol dobro, Bencherif acertou um lindo chute no cantinho para fazer logo de cara 2 a 0 para a Argélia.

A Argélia mostrou que será um dos times que vai dar trabalho na Kings League Nations e venceu bem a Polônia por 8 a 5, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da competição. Os grandes destaques foram Bencherif e El Moutaqqi, que marcaram quase todos os gols do confronto.

Deu Argélia na Kings League Nations

Já no segundo tempo, a Polônia reagiu com show de Jaszczac. No lançamento do dado, ficou definido o tradicional X1. O camisa 10 fez o primeiro tempo com muita categoria, apenas deslocando o goleiro. Depois, após falta no goleiro polonês, o artilheiro foi para a cobrança de shootout e empatou o jogo. Antes de encerrar o tempo do dado, El Mouttaqi fez o terceiro para a Argélia.

Com todos os jogadores de volta, a Polônia chegou a empatar novamente com o pênalti do presidente, convertido pelo streamer Isak. Contudo, El Mouttaqi e o influenciador Hachemisb, ambos de pênalti, , além de Bencherif colocaram a Argélia em vantagem novamente: 6 a 3. Bienias ainda marcou para os poloneses, mas Moutaqqi marcou novamente e os argelinos foram para o matchball com 7 a 4 no placar.

Já no Matchball, Jaszczac descontou para a Polônia e deu esperança, mas El Moutaqqi marcou mais uma vez, dando números finais ao jogo: 8 a 5 para a Argélia.

