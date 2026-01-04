Dedo admite nervosismo na estreia e aposta em reação do Brasil na Kings League Nations

Atual campeã, Seleção Brasileira é superada pela Espanha em Guarulhos, mas jogador projeta reação na sequência da competição / Crédito: Jogada 10

A estreia da Seleção Brasileira na Kings League Nations ficou aquém do esperado. Empurrado pela torcida que lotou a Trident Arena, em Guarulhos, neste sábado (03/1), o Brasil acabou perdendo para a Espanha por 7 a 3, em um duelo que marcou o início da caminhada da atual campeã no torneio. Após o apito final, o fixo Dedo reconheceu que o peso da estreia, ainda mais em um clássico e jogando em casa, influenciou diretamente no desempenho da equipe. “É, primeiro jogo sempre tem nervosismo, isso é normal. Como eu falei anteriormente, eu acho que isso deixa a gente errar muitas coisas que a gente não errava. Mas acredito que na segunda rodada já vai vir totalmente diferente, não vai ter mais esse nervosismo. E espero que a gente saia com a vitória para voltar para a Copa do Mundo”, afirmou o jogador, demonstrando confiança em uma resposta rápida do Brasil.

Na avaliação de Dedo, o placar elástico não reflete exatamente o que foi o confronto no formato tradicional do jogo. Segundo ele, o desempenho no sete contra sete foi equilibrado, e os detalhes específicos da Kings League acabaram sendo determinantes. “A gente sabia do jogo deles. Eu acho que a gente, no sete contra sete, não sofremos. Eles ficavam tocando a bola, mas aí quando a gente apertava ele dava o bagão. E a gente estava fazendo a cobertura ali boa. No comecinho a gente fez o pênalti, mas depois disso a gente acertou ali a cobertura. E acho que em relação a isso a gente não foi mal no 7×7”, analisou. Brasil perdeu nos detalhes Para o fixo, os momentos decisivos passaram especialmente pelo dado e pelas penalidades, que acabaram pesando a favor da Espanha. “O que resultou nesse placar foi o dado, foi os pênaltis. Então a gente foi mal no dado e no próximo jogo a gente tem que melhorar o dado para sair vitorioso”, completou.

Mesmo com o revés logo na largada, Dedo fez questão de mandar um recado direto aos torcedores e reforçar a ambição do grupo. “Eu peço que vocês confiem em nós, acreditem em nós até o final. Todo mundo sabe do nosso potencial e a gente vai fazer de tudo para chegar no final dia 17 e ser campeão”, finalizou. A situação do Brasil na Kings League Nations Com a vitória, a Espanha largou na frente e assumiu a liderança do Grupo D, somando três pontos. Catar e Peru, que se enfrentam neste domingo (04/1), completam a chave. O Brasil, por sua vez, segue sem pontuar.