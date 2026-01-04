De Paula vai para o Remo. Jeffinho também não deve ficar no Botafogo

Volante está por detalhes para reforçar o time do Pará. Já atacante tem oferta do exterior. Saiba mais detalhes sobre a dupla do Glorioso

Em relação ao primeiro nome, o Botafogo acertou, enfim, a ida do volante, por empréstimo, para o Remo, clube recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas os exames médicos para as partes oficializarem a transferência. Os dois clubes, aliás, vão dividir o salário do cabeça de área. A informação é do site “Uol”.

O Botafogo prometeu ser agressivo no mercado, em busca de reforços para o plantel comandado pelo técnico Martín Anselmi. Mas o clube também terá que arrumar algumas saídas. Neste fim de semana, então, o clube adiantou duas situações: o volante De Paula e o atacante Jeffinho.

De Paula tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2026. O vínculo com o Remo é até junho, mas os paraenses podem prorrogá-lo até o fim do ano. Neste caso, porém, terão que bancar os vencimentos do futebolista de forma integral, sem a ajuda dos cariocas.

Este é o terceiro empréstimo de De Paula desde quando o Botafogo o contratou em 2022, nos primórdios da era SAF. Em 2024, o volante foi para o Criciúma, mas não evitou o rebaixamento do Tigre. No ano passado, também sem espaço no Mais Tradicional, ele se aventurou pelo Estoril de Portugal.

Jeffinho também deve sair do Botafogo

Outro que não deve ficar no Botafogo é o atacante Jeffinho. Neste domingo (4), ele não se reapresentou para começar a pré-temporada com o clube. O Mais Tradicional também tem a intenção de liberá-lo por empréstimo. Há negociações avançadas com um clube do exterior, segundo informações do “Canal do TF”. No Brasil, antes do fim da última temporada, o Athletico-PR demonstrou interesse,

Em 2025, Jeffinho esteve longe de ser unanimidade e atravessou uma fase muito irregular. Na virada sobre o Sport por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele teve uma atuação desastrosa. Um dia depois, chegou a pedir desculpas à torcida. Assim, o jogador não tem a permanência garantida no Botafogo, embora tenha contrato assinado até 2028.