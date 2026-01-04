Cruzeiro oferece quantia milionária e Jonathan Jesus ao Zenit por Gerson

O Zenit ainda não respondeu oficialmente ao Cruzeiro, apesar de inicialmente ter pedido cerca de 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) para vender o volante Gerson. A Raposa, entretanto, tentará de todas as formas fechar a contratação do atleta.

Depois do interesse, o Cruzeiro agiu e realizou uma nova proposta ao Zenit, da Rússia, para tentar contratar Gerson. De acordo com a “ESPN”, o clube celeste ofereceu 12 milhões de euros (R$ 77 milhões), além do zagueiro Jonathan Jesus, que está sendo avaliado entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 77 e 96,5 milhões).

O envolvimento do jovem zagueiro tem um motivo. Além da qualidade, o clube russo chegou a fazer uma oferta de R$ 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões) por Jonathan Jesus. No entanto, a diretoria celeste negou a proposta. O jogador viveu momentos de alta pelo clube, mas foi reserva na maior parte da atual temporada. Ao todo, ele tem 34 jogos, um gol e uma assistência com a camisa estrelada.

A prioridade do Cruzeiro, assim, é a contratação do volante Gerson. O pai e representante do jogador esteve em BH no último sábado para se reunir com Bruno Spindel, diretor de futebol do Cruzeiro. Clube e jogador não estão distantes de um acerto, mas tudo depende do Zenit, dono dos direitos do atleta. Os russos, afinal, são conhecidos por dificultar os negócios.

Gerson quer Copa do Mundo

Aos 28 anos, Gerson quer muito regressar ao Brasil para tentar estar presente na Copa do Mundo 2026. Ele vê uma alternativa para entrar no radar de Carlo Ancelotti. Além disso, o volante já conversou com Tite e está bastante animado com o projeto celeste para 2026.

Antes de vestir a camisa do Zenit, Gerson fez história no Flamengo. Ele soma mais de 200 jogos e 12 títulos pelo clube, incluindo uma Libertadores (2019), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e quatro Campeonatos Cariocas. A última partida do meio-campista com a camisa flamenguista foi diante do Bayern de Munique, na eliminação do Rubro-Negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ele chegou a fazer um gol na derrota por 4 a 2.