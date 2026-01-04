Copinha: Atlético vence o União (MT) de virada

Copinha: Atlético vence o União (MT) de viradaGalinho leva susto e só consegue reagir apenas no segundo tempo da partida. Saiba mais detalhes!
O Atlético Mineiro sofreu, mas largou com pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Afinal, na noite deste domingo (4), pelo Grupo 29, venceu o União-MT por 4 a 2, em Osasco. Na mesma chave, Audax-SP e QFC (RN) empataram em 1 a 1. Com isso, o Galinho é líder isolado, com três pontos.
O Galo levou um susto logo após o pontapé inicial. Aos dois minutos, o brioso Alex foi derrubado na área. Santana bateu o pênalti e inaugurou o score para o conjunto de Rondonópolis.
O empate do Atlético só veio aos 12 minutos do segundo tempo, quando Riquelme, de cabeça, meteu lá dentro, com centro de Vitor Gabriel. Aos 17, a virada. Teixeira mandou para a área. A defesa rival rechaçou. Veneno, então, passou para Mosquito marcar.
Veneno estava matando a defesa rival. Tanto que, aos 28, brindou Teixeira com a assistência no 3 a 1. Aos 38 minutos, João Gabriel descontou para os mato-grossenses. Porém, aos 50, Eric fez mais um para o Mineiro e colocou números finais no score.
Na próxima rodada, o Galo pega o QFC, na quarta-feira (7), às 21h. Na mesma data, o União-MT enfrenta o Audax, mais cedo, às 18h15.
