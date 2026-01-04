Confira os jogos do segundo dia da Kings League Nations

Competição volta com tudo neste domingo com Alemanha x Argentina e reedição de semifinal de Copa do Mundo

A Kings Cup World Nations, a Copa do Mundo da Kings League, chega ao seu segundo dia com mais cinco jogos para o torcedor acompanhar neste domingo (04/1). Com as partidas completando a primeira rodada da competição, o grande destaque fica para a Colômbia, atual vice-campeã mundial, que encara Marrocos, que chegou na semifinal na última edição do torneio.

Os destaques deste domingo

Apesar de não ter a Seleção Brasileira, dois jogos chamam a atenção neste domingo. O primeiro é Alemanha x Argentina. Apesar da tradição no futebol de campo, as duas seleções ainda tentam colocar seu protagonismo em jogo na competição. Os alemães, aliás, já possuem uma liga na modalidade e leva um certo favoritismo. Contudo, os hermanos apostam na sua experiência no Fut7 para estrear com vitória.

Já o outro destaque do dia fica para Colômbia e Marrocos. Os colombianos são os atuais vice-campeões. Eles chegaram na grande decisão em 2025, mas acabaram perdendo para o Brasil na final. Já os marroquinos chegaram entre os quatro melhores na última edição e contam com Nadir, um dos grandes jogadores da modalidade. Aliás, as duas seleções se enfrentaram na semifinal do último mundial, com os sul-americanos levando a melhor.

Outros jogos deste sábado (03/1) na Kings League Nations

14h – Índia x Indonésia

15h – Polônia x Argélia

16h – Alemanha x Argentina

17h – Catar x Peru

18h- Marrocos x Colômbia

