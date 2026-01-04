Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira os jogos do segundo dia da Kings League Nations

Competição volta com tudo neste domingo com Alemanha x Argentina e reedição de semifinal de Copa do Mundo
A Kings Cup World Nations, a Copa do Mundo da Kings League, chega ao seu segundo dia com mais cinco jogos para o torcedor acompanhar neste domingo (04/1). Com as partidas completando a primeira rodada da competição, o grande destaque fica para a Colômbia, atual vice-campeã mundial, que encara Marrocos, que chegou na semifinal na última edição do torneio.

Onde assistir a Kings League Nations

As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Os destaques deste domingo

Apesar de não ter a Seleção Brasileira, dois jogos chamam a atenção neste domingo. O primeiro é Alemanha x Argentina. Apesar da tradição no futebol de campo, as duas seleções ainda tentam colocar seu protagonismo em jogo na competição. Os alemães, aliás, já possuem uma liga na modalidade e leva um certo favoritismo. Contudo, os hermanos apostam na sua experiência no Fut7 para estrear com vitória.

Já o outro destaque do dia fica para Colômbia e Marrocos. Os colombianos são os atuais vice-campeões. Eles chegaram na grande decisão em 2025, mas acabaram perdendo para o Brasil na final. Já os marroquinos chegaram entre os quatro melhores na última edição e contam com Nadir, um dos grandes jogadores da modalidade. Aliás, as duas seleções se enfrentaram na semifinal do último mundial, com os sul-americanos levando a melhor.

Outros jogos deste sábado (03/1) na Kings League Nations

14h – Índia x Indonésia
15h – Polônia x Argélia
16h – Alemanha x Argentina
17h – Catar x Peru
18h-  Marrocos x Colômbia

