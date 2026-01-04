Confira o resumão do segundo dia da Kings League Nations

Domingo fechou a primeira rodada com clássico nervoso, goleada africana e partida caótica entre duas seleções aleatórias / Crédito: Jogada 10

O segundo dia da Kings League Nations encerrou a primeira rodada e trouxe muitas emoções. Com uma reedição da última semifinal da competição, o domingo (04/1), nos trouxe uma vitória ”feia” da Argentina contra a Alemanha, a revelação de uma potência africana e o jogo mais maluco do torneio. E o J10 relembra como foi para você. Resumão da Kings League Nations ÍNDIA X INDONÉSIA

Em um jogo completamente maluco, a Indonésia venceu a Índia por 5 a 3, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. Aliás, a partida que contou com expulsão no primeiro minuto, gols bizarros e até um de peixinho de goleiro, coroou a vitória dos indonésios em seu primeiro embate na competição. ARGÉLIA X POLÔNIA A Argélia mostrou que será um dos times que vai dar trabalho na Kings League Nations e venceu bem a Polônia por 8 a 5, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da competição. Os grandes destaques foram Bencherif e El Moutaqqi, que marcaram quase todos os gols do confronto. ALEMANHA X ARGENTINA