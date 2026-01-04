Confira o resumão do segundo dia da Kings League Nations

Confira o resumão do segundo dia da Kings League NationsDomingo fechou a primeira rodada com clássico nervoso, goleada africana e partida caótica entre duas seleções aleatórias
O segundo dia da Kings League Nations encerrou a primeira rodada e trouxe muitas emoções. Com uma reedição da última semifinal da competição, o domingo (04/1), nos trouxe uma vitória ”feia” da Argentina contra a Alemanha, a revelação de uma potência africana e o jogo mais maluco do torneio. E o J10 relembra como foi para você.
Resumão da Kings League Nations
ÍNDIA X INDONÉSIA
Em um jogo completamente maluco, a Indonésia venceu a Índia por 5 a 3, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. Aliás, a partida que contou com expulsão no primeiro minuto, gols bizarros e até um de peixinho de goleiro, coroou a vitória dos indonésios em seu primeiro embate na competição.
ARGÉLIA X POLÔNIA
A Argélia mostrou que será um dos times que vai dar trabalho na Kings League Nations e venceu bem a Polônia por 8 a 5, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da competição. Os grandes destaques foram Bencherif e El Moutaqqi, que marcaram quase todos os gols do confronto.
ALEMANHA X ARGENTINA
Em um jogo de muitos erros, mas também de muito nervosismo, a Argentina venceu a Alemanha neste domingo (04/1), na Trident Arena e largou com o pé direito na Kings League Nations. O embate terminou em 3 a 3 e, nos shootouts, um verdadeiro ”show de horror” aconteceu. Isso porque de nove cobranças, apenas uma foi convertida, para felicidade dos argentinos que saíram com a vitória.
CATAR X PERU
O Catar estreou na Kings League Nations com vitória ao bater o Peru por 5 a 4, neste domingo. Chakiri foi o grande nome da partida com um hat-trick. Contudo, o embate também ficou marcado pelo pênalit perdido por Agnello, brasileiro naturalizado peruano.
MARROCOS X COLÔMBIA
Na revanche da semifinal da última Kings League Nations, o Marrocos conseguiu dar o troco e venceu a Colômbia por 5 a 3. O grande destaque foi Jaadi, que marcou quatro vezes e garantiu o triunfo africano. Aliás, vale lembrar que em 2025, os colombianos que levaram a melhor, se classificando para a final do torneio.
