Com shootouts desastrosos, Argentina vence a Alemanha na Kings League Nations

Com shootouts desastrosos, Argentina vence a Alemanha na Kings League NationsEm um jogo que contou com erros e um festival de gols perdidos, argentinos saíram vencedores contra os alemães
Em um jogo de muitos erros, mas também de muito nervosismo, a Argentina venceu a Alemanha neste domingo (04/1), na Trident Arena e largou com o pé direito na Kings League Nations. O embate terminou em 3 a 3 e, nos shootouts, um verdadeiro ”show de horror” aconteceu. Isso porque de nove cobranças, apenas uma foi convertida, para felicidade dos argentinos que saíram com a vitória.
Mais um primeiro tempo sofrível na Kings League Nations
O primeiro tempo foi bastante sofrível. Afinal, as duas equipes não conseguiram aproveitar o escalonado e perderam muitos gols, principalmente a Alemanha. Contudo, não contente em perder um caminhão de gols, os alemães também deram um grande presente para Lescano. Após um recuo errado, o argentino ficou cara a cara com o goleiro e apenas deu um leve desvio para fazer 1 a 0. No gol dobro, nada aconteceu e o placar se manteve.
Segundo tempo de gols
Após o lançamento do dado, a partida virou um 3×3. Lescano marcou novamente para a Argentina, mas Senocak e Dreesen, foram as redes para a Alemanha e a partida ficou empatada em 2 a 2. Com a igualdade no marcador, o jogo voltou a ficar nervoso e com muitos erros para ambos os lados. Assim, os argentinos decidiram acionar seu pênalti do presidente e o streamer Markito, com uma bela cavadinha, fez o terceiro. Contudo, os alemães adotaram a mesma estratégia e, Cekic, com um shootout deixou tudo igual. Desta forma, a partida foi para os shootouts.
Desastre nos shootouts
Já nos shootouts, foi um verdadeiro “show de horror”. Isso porque a Argentina errou três e converteu apenas um. Contudo, a Alemanha perdeu todas as suas cinco cobranças. Assim, os argentinos saíram sorrindo no final.
