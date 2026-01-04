Com shootouts desastrosos, Argentina vence a Alemanha na Kings League Nations

Em um jogo que contou com erros e um festival de gols perdidos, argentinos saíram vencedores contra os alemães / Crédito: Jogada 10

Em um jogo de muitos erros, mas também de muito nervosismo, a Argentina venceu a Alemanha neste domingo (04/1), na Trident Arena e largou com o pé direito na Kings League Nations. O embate terminou em 3 a 3 e, nos shootouts, um verdadeiro ”show de horror” aconteceu. Isso porque de nove cobranças, apenas uma foi convertida, para felicidade dos argentinos que saíram com a vitória. Mais um primeiro tempo sofrível na Kings League Nations O primeiro tempo foi bastante sofrível. Afinal, as duas equipes não conseguiram aproveitar o escalonado e perderam muitos gols, principalmente a Alemanha. Contudo, não contente em perder um caminhão de gols, os alemães também deram um grande presente para Lescano. Após um recuo errado, o argentino ficou cara a cara com o goleiro e apenas deu um leve desvio para fazer 1 a 0. No gol dobro, nada aconteceu e o placar se manteve.