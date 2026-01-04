Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Richarlison em campo, Tottenham sofre empate do Sunderland no fim

O 1 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium deixa o time de Londres na 13 colocação, enquanto o Sunderland aparece em oitavo na tabela
O Tottenham deixou escapar no fim a vitória contra o Sunderland, em seus domínios, neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. Ben Davies abriu o placar para os anfitriões ainda no primeiro tempo, mas Brobbey definiu o 1 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Com o resultado, os Spurs aparecem com 27 pontos, na 13 colocação, ainda distantes da zona de classificação para competições europeias. Já o Sunderland soma 30, em oitavo na tabela, mostrando consistência no Campeonato Inglês.

O jogo

A partida teve momentos de domínio do Tottenham, que abriu o placar aos 30 minutos. Van de Ven chutou e, no meio do caminho, Ben Davies desviou. O gol deu confiança ao time da casa, que manteve a posse de bola e buscou ampliar, mas esbarrou na boa atuação defensiva dos visitantes.

Na etapa final, o Sunderland cresceu de produção e passou a pressionar. A recompensa do esforço ocorreu já nos minutos finais, quando Brobbey acertou um belo chute forte de fora da área, sem chances para o goleiro Vicario. O gol no fim frustrou a torcida do Tottenham. Já o brasileiro Richarlison teve atuação discreta.

O empate reflete bem o equilíbrio da partida: os Spurs tiveram mais posse e controle, mas faltou contundência para matar o jogo. Já o Sunderland mostrou resiliência e aproveitou a oportunidade que teve para arrancar um ponto fora de casa. Enquanto o Tottenham se frustra na tentativa de reação após uma sequência irregular, o Sunderland consolida sua boa campanha.

Jogos da 20ª rodada da Premier League 2025/2026

Sábado (3/1)
Aston Villa 3×1 Nottingham Forest
Brighton 2×0 Burnley
Wolverhampton 3×0 West Ham
Bournemouth 2×3 Arsenal
Domingo (4/1)
Leeds 1×1 Manchester United
Everton 2×4 Brentford
Fulham 2×2 Liverpool
Newcastle 2×0 Crystal Palace
Tottenham 1×1 Sunderland
Manchester City x Chelsea – 14h30

