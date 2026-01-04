Com fim de jogo maluco, Liverpool e Fulham empatam no Craven Cottage

Reds saem atrás, conseguem 2 a 1 nos acréscimos, mas levam o empate a segundos do apito final; times seguem "invictos" / Crédito: Jogada 10

2026 começou com tudo para Fulham e Liverpool. Com direito a atraso de 15 minutos para a bola rolar por uma emergência médica na arquibancada do Craven Cottage, em Londres, e dois gols nos acréscimos, os times ficaram no 2 a 2, neste domingo (4/1), pela 20ª rodada da Premier League. A equipe londrina saiu na frente, com Wilson, mas os Reds viraram graças a gols de Wirtz e Gakpo – este, já nos acréscimos. No entanto, Reed acertou um chutaço aos 45+6′ para garantir o ponto para o Fulham. Assim, os times ampliam o período invicto no Campeonato Inglês. Enquanto os Cottagers chegam ao quinto jogo consecutivo sem derrota, subindo para 28 pontos, em 11º, o Liverpool alcança oito partidas sem perder. No entanto, ainda fica longe do líder Arsenal, que possui 48 pontos. Os Reds, por sua vez, seguem na quarta colocação, com 34.

LEIA MAIS: Napoli vai até Roma e vence a Lazio pelo Italiano Jogo maluco em Londres Sem viver grande fase na Premier League, o Liverpool não se encontrou na metade inicial da partida, ainda que Gakpo tenha desperdiçado a primeira chance do jogo, logo aos 10′, finalizando para fora. Pouco depois, aos 16′, Raúl Jiménez acertou lindo passe para Wilson, que ficou na cara de Alisson. O meia-atacante não perdoou, chutando com força, cruzado, para superar o arqueiro brasileiro. A arbitragem até marcou impedimento em campo. Mas o VAR entrou em ação para salvar o torcedor do Fulham, que pode celebrar o gol após a confirmação do árbitro Craig Pawson. Gakpo, que também acertou bola na trave (ainda que impedido) na etapa inicial, marcou logo no começo da etapa final. O lance, no entanto, não valeu por novo impedimento. Algo parecido ocorreria aos 12′, desta vez com Wirtz. Ele recebeu de Bradley já dentro da área e balançou as redes do Fulham, mas a bandeira subiu. Após longa análise, o tento (o segundo de Wirtz pelo Liverpool) foi confirmado, com os Reds chegando ao empate. Acréscimos com dois gols Em jogada sensacional, os Cottagers quase chegaram ao segundo. Raúl Jiménez disputou com Alisson, e a bola ficou com Wilson, fora da área, mas com gol aberto. De cobertura, ele acertou o travessão do Liverpool, ficando a centímetros de marcar um golaço. Na sobra, van Dijk tratou de mandar o perigo para longe.