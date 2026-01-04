Com direito a ”Poker”, Marrocos tem sua revanche e vence a Colômbia na Kings League

Com direito a ”Poker”, Marrocos tem sua revanche e vence a Colômbia na Kings LeagueCom quatro gols de Jaadi, africanos dão o troco nos sul-americanos e estreiam com triunfo na competição
Na revanche da semifinal da última Kings League Nations, o Marrocos conseguiu dar o troco e venceu a Colômbia por 5 a 3, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. O grande destaque foi Jaadi, que marcou quatro vezes e garantiu o triunfo africano. Vale lembrar que em 2025, os colombianos que levaram a melhor, se classificando para a final do torneio.
Marrocos abre vantagem
O Marrocos soube aproveitar muito bem o escalonado para começar a partida em vantagem. Aos três minutos, Jaadi finalizou de longe e o goleiro Castillo aceitou fácil, tomando um verdadeiro frango. Dois minutos mais tarde, o craque marroquino Nadir recebeu lindo passe em profundidade e finalizou bem para fazer 2 a 0. Contudo, o restante do embate seguiu muito disputado, com oportunidades para as duas equipes, mas com os africanos melhores.
Jaadi dá show na Kings League Nations
Após o lançamento do dado, ficou definido um 2×2. Ancelotti chegou a marcar para a Colômbia, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento. Assim, Marrocos aproveitou para fazer o terceiro, novamente com Jaadi, aplicando um lindo drible no goleiro. Os colombianos enfim chegaram ao seu tento com Guti, mas Jaadi apareceu de novo para fazer 4 a 1.
Atrás do placar, a Colômbia acionou sua carta secreta e colocou fogo no jogo com o gol dobro. Isso porque durante o período, Gutierrez marcou e deixou o placar em um 4 a 3 que perdurou até o final da partida. No matchball, após falta dura, Jaadi, apareceu novamente, desta vez para bater um shootout, para marcar seu quarto gol e dar números finais ao embate: 5 a 3.
