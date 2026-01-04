Com brasileiro perdendo pênalti, Catar vence o Peru na Kings League Nations

Com brasileiro perdendo pênalti, Catar vence o Peru na Kings League NationsCataris contaram com o hat-trick de Chakiri para somar seu primeiro triunfo na competição. Brasileiro Agnello decepcionou para os peruanos
O Catar estreou na Kings League Nations com vitória ao bater o Peru por 5 a 4, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da competição. Chakiri foi o grande nome da partida com um hat-trick. Contudo, o embate também ficou marcado pelo pênalit perdido por Agnello, brasileiro naturalizado peruano.
Primeiro tampo equilibrado na Kings League Nations
Logo no primeiro ataque do jogo, o goleiro do Peru, Erick Ramirez, abriu o placar, quando a partida ainda estava começando. Contudo, demorou apenas 20 segundos para o arqueiro do Catar, Diop, também deixar o seu no embate. Ainda no escalonado, os peruanos chegariam ao seu segundo gol com Juan Marina, após roubar a bola do goleiro adversário e marcar com o gol aberto. Após um início emocionante, a partida começou a ficar muito nervosa. Precisou que Monegal conseguisse acertar uma bomba com o pé esquerdo para marcar para os cataris e fazer 2 a 2.
Brilha a estrela de Chakiri
Após o gol dobro não resultar em nada, o dado definiu o X1 tradicional. Assim, começou a brilhar a estrela de Chakiri. Primeiro, ele marcou ainda no 1×1. Depois, com todos os jogadores em campo novamente, ele voltou a balançar as redes, fazendo 4 a 2 para o Catar. Assim, chegou a hora dos presidentes brilharem com seus pênaltis. O influenciador Alexis Descalzo converteu o seu com categoria para o Peru. Já o streamer Aboflah bateu o seu de forma bisonha para fora.
Com o placar em 4 a 3 para o Catar, o Peru teve um pênalti ao seu favor para empatar o jogo. O brasileiro naturalizado peruano, Agnello, foi para cobrança e acabou isolando. Assim, a partida foi para o Matchball. A equipe da América do Sul chegou a empatar com Monegal, mas Chakiri apareceu novamente para marcar seu hat-tric e dar a vitória para os cataris.
