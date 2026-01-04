Colo-Colo recusa oferta do Vasco por Alan Saldivia

Cruz-Maltino ouve contraproposta do clube chileno, mas pretende seguir na negociação para contratar zagueiro de 23 anos

O Vasco, aliás, chegou a melhorar as condições de pagamento ao Colo Colo. No entanto, o chilenos voltaram a falar “não” e avisaram que só querem uma operação com venda direta, o que neste momento não é a intenção do Vasco. Além disso, há debate entre os clubes pelo percentual dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Os clubes mantêm as negociações neste domingo.

O Vasco teve uma proposta recusada do Colo-Colo, do Chile, pelo zagueiro Alan Saldivia. O clube carioca ofereceu um empréstimo com opção de compra obrigatória, mas com pagamento parcelado de 50% do valor. O chilenos, porém, rejeitaram. Apesar disso, o Cruz-Maltino pretende manter negociação pelo jogador. A informação inicial do jornalista Venê Casagrande.

O zagueiro também gostou do projeto apresentado pelo Vasco e já disse para a negociação ser concluída por empréstimo com obrigação de compra através de metas. Este, aliás, é o modelo que o Vasco vem adotando nas últimas contratações.

Alan Saldivia, de 23 anos, está no Colo-Colo desde 2022. Ele soma 93 partidas pelo clube chileno. Ainda não fez gols, mas contribuiu com três assistências. Além disso, o jogador participou dos títulos do Campeonato do Chile (2024), Copa do Chile (2023) e Supercopa do Chile (2024).

Caso acerte com Saldivia, o Vasco ainda terá Cuesta, Robert Renan, Lucas Freitas para o setor defensivo. Oliveira, afinal, tem saída encaminhada para o Ceará. Por outro lado, Hugo Moura, que jogou no setor de forma improvisada, pode voltar à sua posição de origem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.