Chelsea marca nos acréscimos e arranca empate com Manchester City

Com o resultado, o Manchester City fica com 42 pontos, na vice-liderança e desperdiça chance de se aproximar do líder Arsenal, que tem 48. Do outro lado, o Chelsea, que tende a definir o treinador nos próximos dias, pula para quinta colocação, com 31 somados.

Em seu primeiro jogo sem o técnico Enzo Maresca, o Chelsea aprontou e arrancou empate nos acréscimos com o Manchester City por 1 a 1, neste domingo (4), no Etihad Stadium, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês . Reijnders foi o autor do único gol da partida ainda no primeiro tempo. No entanto, Enzo Fernández deu um banho de água fria para nos adversários ao marcar o gol de empate aos 48 minutos da segunda etapa. Os Blues fizeram um duelo seguro na defesa, porém faltou mais criatividade no ataque, mesmo com Estêvão e João Pedro. Os Citizens, por sua vez, não levaram tantos sustos, mas pecaram na pontaria na etapa final e foram castigados.

O resultado freia a ascensão da equipe de Pep Guardiola e mantém a distância para o líder inalterada, aumentando a pressão para as próximas rodadas. Para seguir sonhando com o título, o Manchester City precisará recuperar urgentemente os pontos desperdiçados em seus domínios.

Domínio do City

O Manchester City levou a melhor na primeira parte do duelo contra o Chelsea. No primeiro jogo sem Maresca, o time londrino teve dificuldades de criar e forçou os contra-ataques, que paravam na qualidade técnica dos zagueiros da casa. O City, por outro lado, criou boas chances, em uma jogo inspirado de Cherki, Rodri e Reijnders. O camisa 4, aliás, abriu o placar aos 41 minutos. Badiashile errou o passe, Rodri passou para Cherki, que puxou o contra-ataque. Ele tocou para Halaand, que deixou de calcanhar para Reijnders entrar na área pela esquerda e bater no alto.

Enzo salva o Chelsea

Na segunda etapa, o Chelsea dificultou a criação de jogadas do Manchester City, que mesmo assim consegue chances de marcar. No entanto, não superou o goleiro e defesa adversária. Além disso, um jogo bastante disputado no meio-campo. Doku entrou muito bem no lugar de Reijnders, Foden teve chance de deixar Bernardo Silva frente a frente com o goleiro e optou por passe para Haaland. Mas o empate veio nos acréscimos.

Os Blues não se entregaram e conseguiram arrancar um empate heroico. Aos 48 minutos do segundo tempo, Malo Gusto cruzou da direita para a grande área, Enzo Fernández tentou duas vezes, Donnarumma fez a grande defesa, o argentino fica com o rebote e complementa para o gol aberto. Uma grande vitória para o interino Calum McFarlane.